Властелин колец: Кольца власти
#Властелин колец: Кольца власти
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График выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти» – когда смотреть все серии в России

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Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября 2022 года. В этот день можно посмотреть сразу две серии.

Нужно учитывать разницу в часовых поясах – в некоторых странах премьера пройдет уже 1 сентября. Доступ к премьерным сериям откроется 2 сентября в 05:00 по Москве.

Так выглядит полный график выхода всех серий сериала «Властелин колец: Кольца власти»:

  • 1 серия – 2 сентября;
  • 2 серия – 2 сентября;
  • 3 серия – 9 сентября;
  • 4 серия – 16 сентября;
  • 5 серия – 23 сентября;
  • 6 серия – 30 сентября;
  • 7 серия – 7 октября;
  • 8 серия – 14 октября.

«Властелин колец: Кольца власти» считается одним из самых дорогих сериалов в истории. Затраты на его производство и покупку прав приближаются к миллиарду долларов.

Ожидается, что в сериале «Властелин колец: Кольца власти» будет пять сезонов. Пока сериал продлен только на второй сезон – для каждого нового потребуется подтверждение от Amazon.

Когда и где смотреть премьеру сериала «Властелин колец: Кольца власти»

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Источник:
Гол
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