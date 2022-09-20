График выхода сериала «Андор» – когда смотреть все серии

«Андор» – четвертый игровой сериал внутри франшизы «Звездные войны». Это приквел к фильму «Изгой-один». «Андор» создан для сервиса Disney+.

В первом сезоне запланировано 12 серий. «Андор» стартует сразу с трех серий. Затем они будут выходить в еженедельном формате.

Когда появятся все серии сериала «Андор» – полный график:

1 серия – 21 сентября;

2 серия – 21 сентября;

3 серия – 21 сентября;

4 серия – 28 сентября;

5 серия – 5 октября;

6 серия – 12 октября;

7 серия – 19 октября;

8 серия – 26 октября;

9 серия – 2 ноября;

10 серия – 9 ноября;

11 серия – 16 ноября;

12 серия – 23 ноября.

У сериала «Андор» уже подтвержден второй сезон. Его съемки начнутся в ноябре 2022 года. Шоураннер Тони Гилрой указывал, что на производство первого сезона ушло два года.

Где смотреть сериал «Андор» – кто покажет сразу три премьерные серии