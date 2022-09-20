Андор
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График выхода сериала «Андор» – когда смотреть все серии
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«Андор» – четвертый игровой сериал внутри франшизы «Звездные войны». Это приквел к фильму «Изгой-один». «Андор» создан для сервиса Disney+.
В первом сезоне запланировано 12 серий. «Андор» стартует сразу с трех серий. Затем они будут выходить в еженедельном формате.
Когда появятся все серии сериала «Андор» – полный график:
- 1 серия – 21 сентября;
- 2 серия – 21 сентября;
- 3 серия – 21 сентября;
- 4 серия – 28 сентября;
- 5 серия – 5 октября;
- 6 серия – 12 октября;
- 7 серия – 19 октября;
- 8 серия – 26 октября;
- 9 серия – 2 ноября;
- 10 серия – 9 ноября;
- 11 серия – 16 ноября;
- 12 серия – 23 ноября.
У сериала «Андор» уже подтвержден второй сезон. Его съемки начнутся в ноябре 2022 года. Шоураннер Тони Гилрой указывал, что на производство первого сезона ушло два года.
Где смотреть сериал «Андор» – кто покажет сразу три премьерные серии
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