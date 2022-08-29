Когда и где смотреть третью серию сериала «Дом дракона»

Сериал «Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Его мировая премьера состоялась на HBO Max вечером 21 августа. Вторая серия вышла вечером 28 августа.

В России все серии «Дома дракона» показываются в «Амедиатеке». Там каждая серия появляется утром следующего дня после официальной премьеры.

Третья серия «Дома дракона» выйдет на HBO Max вечером 4 сентября. В «Амедиатеке» она будет доступна с 5 сентября. Всего в первый сезон включены десять серий.

Смотреть онлайн третью серию «Дома дракона» можно по этой ссылке.

Минимальная стоимость подписки на «Амедиатеку» – 599 рублей. За эту сумму ее можно оформить на 30 дней.

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России