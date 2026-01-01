Золотой глобус

Инфо
Американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 г.
Факт
В киноиндустрии считается 2-й по престижу премией после Оскара
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