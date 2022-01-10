Все победители «Золотого глобуса»: «Власть пса», «Наследники», Уилл Смит
Состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она прошла в США. Премия учреждена Ассоциацией иностранной прессы Голливуда.
Мероприятие проходило в закрытом режиме. Телеканал NBC не транслировал его впервые с 1958 года.
Вот полный список победителей:
Лучший драматический фильм – «Власть пса».
Лучшая режиссерская работа – Джейн Кэмпион («Власть пса»).
Лучший драматический сериал – «Наследники».
Лучший мюзикл/комедия – «Вестсайдская история».
Лучший анимационный фильм – «Энканто».
Лучшая мужская роль в драматическом фильме – Уилл Смит («Король Ричард»).
Лучшая женская роль в драматическом фильме – Николь Кидман («В роли Рикардо»).
Лучший иностранный фильм – «Сядь за руль моей машины» (Япония).
Лучший музыкальный/комедийный сериал – «Хитрости».
Лучший мини-сериал – «Подземная железная дорога».
Лучший актер мюзикл/комедия – Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»).
Лучшая актриса в мюзикл/комедия – Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»).
Лучшая женская роль второго плана – Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»).
Лучшая мужская роль второго плана – Коди Смит-Макфи («Власть пса»).
Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джереми Стронг («Наследники»).
Лучшая женская роль в драматическом сериале – Микаэла Джае Родригез («Поза»).
Лучший актер в комедийном сериале – Джейсон Судейкис («Тед Лассо»).
Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт («Хитрости»).
Лучший актер в мини-сериале – Майкл Китон («Ломка»).
Лучшая актриса в мини-сериале – Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»).
Лучший актер второго плана в сериале – О Ен Су («Игра в кальмара»).
Лучшая актриса второго плана в сериале – Сара Снук, («Наследники»).
Лучший сценарий – Кеннет Брана («Белфаст»).
Лучшая музыка – Ханс Циммер («Дюна»).
Лучшая оригинальная музыка – Билли Айлиш, No Time To Die («Не время умирать»).