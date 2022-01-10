Все победители «Золотого глобуса»: «Власть пса», «Наследники», Уилл Смит

Состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она прошла в США. Премия учреждена Ассоциацией иностранной прессы Голливуда.

Мероприятие проходило в закрытом режиме. Телеканал NBC не транслировал его впервые с 1958 года.

Вот полный список победителей:

Лучший драматический фильм – «Власть пса».

Лучшая режиссерская работа – Джейн Кэмпион («Власть пса»).

Лучший драматический сериал – «Наследники».

Лучший мюзикл/комедия – «Вестсайдская история».

Лучший анимационный фильм – «Энканто».

Лучшая мужская роль в драматическом фильме – Уилл Смит («Король Ричард»).

Лучшая женская роль в драматическом фильме – Николь Кидман («В роли Рикардо»).

Лучший иностранный фильм – «Сядь за руль моей машины» (Япония).

Лучший музыкальный/комедийный сериал – «Хитрости».

Лучший мини-сериал – «Подземная железная дорога».

Лучший актер мюзикл/комедия – Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»).

Лучшая актриса в мюзикл/комедия – Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»).

Лучшая женская роль второго плана – Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»).

Лучшая мужская роль второго плана – Коди Смит-Макфи («Власть пса»).

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джереми Стронг («Наследники»).

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Микаэла Джае Родригез («Поза»).

Лучший актер в комедийном сериале – Джейсон Судейкис («Тед Лассо»).

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт («Хитрости»).

Лучший актер в мини-сериале – Майкл Китон («Ломка»).

Лучшая актриса в мини-сериале – Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»).

Лучший актер второго плана в сериале – О Ен Су («Игра в кальмара»).

Лучшая актриса второго плана в сериале – Сара Снук, («Наследники»).

Лучший сценарий – Кеннет Брана («Белфаст»).

Лучшая музыка – Ханс Циммер («Дюна»).

Лучшая оригинальная музыка – Билли Айлиш, No Time To Die («Не время умирать»).