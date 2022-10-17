Когда завершится первый сезон сериала «Дом дракона»

Первый сезон сериала «Дом дракона» завершится вечером 23 октября. В тот момент серия появится на HBO Max. В России ее релиз состоится в ночь с 23 на 24 октября. «Амедиатека» владеет правами на показ.

Примерное время добавления серии в подборку «Амедиатеки» – 24 октября в 03:00-05:00 по Москве. Следить можно по этой ссылке. Там десятая серия «Дома дракона» выйдет с переводом на русский язык.

«Дом дракона» официально продлен на второй сезон. Его разработка уже идет. Ожидается, что релиз состоится в 2023 году, но точных прогнозов пока нет.

Сериал «Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Она продлилась восемь сезонов и завершилась в 2019 году.

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России