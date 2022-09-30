Когда и где смотреть седьмую серию сериала «Дом дракона»

«Дом дракона» – первый проект по миру «Игры престолов», который вышел после ее завершения. «Игра престолов» официально закончилась в 2019 году.

Релиз сериала «Дом дракона» состоялся в августе 2022 года. Всего там уже доступны шесть серий.

Седьмая серия «Дома дракона» выйдет в «Амедиатеке» в ночь со 2 на 3 октября. Смотреть онлайн седьмую серию «Дома дракона» можно там по этой ссылке.

Месячная подписка на «Амедиатеку» стоит 599 рублей. Все восемь сезонов «Игры престолов» до сих пор остаются в открытом доступе в «Амедиатеке». Их можно найти тут.

«Дом дракона» завершится 24 октября. Всего в первом сезоне запланировано десять серий. Они выходят в «Амедиатеке» еженедельно.

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России