Гран-при «Артдокфеста» получил «Тихий голос». Это фильм о спортсмене-гее, сбежавшем из Чечни за границу

В России «Артдокфест» проходил в начале апреля. Фильм готовили к показу в Москве, но сняли с программы из-за угроз. Организаторы говорили, что отменить показ их просил человек, представившийся Сулиманом.

Фестиваль кино «Артдокфест» отменил два фильма о Чечне. Про бойца-гея – из-за угроз. Про спор с Ингушетией – из-за закона

Сулиман утверждал, что фильмом «нарушает права чеченцев» и им недовольны в Чечне.

Он обещал привлечь неназванного депутата для отмены показа и «решить вопрос» с Минкультом.

Организаторы отказались снять картину. Тогда все билеты на фильм одномоментно выкупили одной картой, рассказал президент фестиваля Виталий Манский. После этого организаторы все-таки сняли фильм.

Манский рассказывал о давлении на «Артдокфест» со стороны чиновников, правых активистов и чеченской диаспоры. В Петербурге отменили все показы после проверок полиции и Роспотребнадзора. Они посчитали, что показы нарушают коронавирусные ограничения. На самого Манского в Москве напали активисты националистической группировки SERB.