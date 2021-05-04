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Гран-при «Артдокфеста» получил «Тихий голос». Это фильм о спортсмене-гее, сбежавшем из Чечни за границу

04 мая, 15:02

В Риге завершился фестиваль документального кино «Артдокфест». Лучшим фильмом признан «Тихий голос».

В нем рассказана история чеченского гея Хаваджа – бойца ММА. Он сбежал в Брюссель, когда брат пригрозил ему смертью, узнав о его сексуальной ориентации.

В России «Артдокфест» проходил в начале апреля. Фильм готовили к показу в Москве, но сняли с программы из-за угроз. Организаторы говорили, что отменить показ их просил человек, представившийся Сулиманом.

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  • Сулиман утверждал, что фильмом «нарушает права чеченцев» и им недовольны в Чечне.
  • Он обещал привлечь неназванного депутата для отмены показа и «решить вопрос» с Минкультом.

Организаторы отказались снять картину. Тогда все билеты на фильм одномоментно выкупили одной картой, рассказал президент фестиваля Виталий Манский. После этого организаторы все-таки сняли фильм.

Манский рассказывал о давлении на «Артдокфест» со стороны чиновников, правых активистов и чеченской диаспоры. В Петербурге отменили все показы после проверок полиции и Роспотребнадзора. Они посчитали, что показы нарушают коронавирусные ограничения. На самого Манского в Москве напали активисты националистической группировки SERB. 

 

Источник:
сайт «Артдокфеста»
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