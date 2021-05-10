Краснодар
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Данила Козловский
«Краснодар» анонсировал документальный фильм о сезоне в Лиге чемпионов. Автор музыки к нему – Ханс Циммер
вчера, 18:01
Фильм называется «Краснодар». От игры к игре». Он посвящен дебюту клуба в групповом этапе Лиги чемпионов. Премьера запланирована на май, но точной даты нет.
«Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле», – говорится в анонсе фильма.
В постере сказано, что музыку для фильма написал Ханс Циммер – лауреат «Оскара» 1995 года за лучший саундтрек («Король лев»). Закадровой озвучкой занимался Данила Козловский («Легенда №17», «Экипаж»).
- «Краснодар» впервые попал в Лигу чемпионов в 2019 году, но в групповой стадии тогда не сыграл. Он начал с квалификации и дошел до раунда плей-офф, где влетел от «Олимпиакоса».
- В следующем сезоне «Краснодар» тоже начал не с групповой стадии, а с раунда плей-офф. Но на этот раз победил ПАОК и прошел в групповой этап.
- «Краснодар» играл в группе с «Челси», «Севильей» и «Ренном». У него одна победа, три поражения и две ничьих. По итогам группового этапа он стал третьим и вышел в плей-офф Лиги Европы.
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