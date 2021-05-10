Фильм называется «Краснодар». От игры к игре». Он посвящен дебюту клуба в групповом этапе Лиги чемпионов. Премьера запланирована на май, но точной даты нет.

«Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле», – говорится в анонсе фильма.