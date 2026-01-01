Данила Козловский

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«Краснодар» анонсировал документальный фильм о сезоне в Лиге чемпионов. Автор музыки к нему – Ханс Циммер
#Краснодар
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Синяки, ночные смены, Лондон. Каково это – сняться в фильме Козловского
#Владислав Хатаженков
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