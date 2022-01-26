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#кино

«Амедиатека» не будет показывать документальный фильм про Навального от HBO. Сервис транслирует проекты канала в России

вчера, 18:18

Александр Акопов

Lev Ilyin / Global Look Press

Основатель компании «Амедиа» Александр Акопов заявил, что компания пока не планировала вести переговоры со стриминговым сервисом НВО о покупке прав на показ документального фильма «Навальный» в России для трансляции на платформе «Амедиатека».

«У нас есть исключительные права на определенный пакет фильмов HBO. Фильм «Navalny» в этот пакет не входит», — сказал Акопов.

«Навальный» — документальный фильм канадского режиссера Дэниэла Роэра. в нем рассказывается об отравлении российского политика Алексея Навального, его лечении и возвращении в Россию.

Мировая премьера фильма прошла 25 января на кинофестивале «Сандэнс».

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Источник:
RTVI
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