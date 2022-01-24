«Бойцовский клуб» попал в онлайн-кинотеатр Китая с измененным финалом: вместо последней сцены – текст, что герой в психбольнице, а полиция победила
В январе в китайском онлайн-кинотеатре Tencent Video прошла премьера «Бойцовского клуба» (1999) Дэвида Финчера. Vice обратил внимание, что китайская версия фильма отличается от оригинала финалом.
Дальше будут спойлеры фильма.
- В оригинальной версии Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго Тайлера Дердена (Брэд Питт). После этого он наблюдает, как за окном взрываются небоскребы, заминированные сторонниками Дердена.
- В китайской версии события рассказаны по-другому. Финальную сцену фильма прерывает текстовый баннер, где написано, что полиция после подсказки Тайлера обезвреживает бомбы, а сам герой попадает в психиатрическую больницу на лечение и выходит из нее в 2012 году.
Хотя фильм показывали в кинотеатрах Китая только один раз в 2012 году, аудитория знакома с ним по пиратским версиям. Поэтому пользователи китайской Weibo раскритиковали прокатчиков за изменение финала.
Vice обратился в Tencent Video за разъяснениями, но компания отказалась от комментариев. Официально неизвестно, было ли редактирование идеей правительства Китая или самого кинотеатра. Источник издания утверждает, что финал изменил владелец авторских прав на фильм Pacific Audio & Video Co. Затем изменения одобрило правительство – и только потом фильм попал к онлайн-кинотеатрам.
Это не первый случай цензуры в китайской киноиндустрии. Среди резонансных случай – финал «Оружейного барона». В оригинале торговец оружием избегает тюрьмы, а в отредактированной версии – признается в преступлениях и отбывает пожизненный срок.