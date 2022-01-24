«Бойцовский клуб» попал в онлайн-кинотеатр Китая с измененным финалом: вместо последней сцены – текст, что герой в психбольнице, а полиция победила

Хотя фильм показывали в кинотеатрах Китая только один раз в 2012 году, аудитория знакома с ним по пиратским версиям. Поэтому пользователи китайской Weibo раскритиковали прокатчиков за изменение финала.

Vice обратился в Tencent Video за разъяснениями, но компания отказалась от комментариев. Официально неизвестно, было ли редактирование идеей правительства Китая или самого кинотеатра. Источник издания утверждает, что финал изменил владелец авторских прав на фильм Pacific Audio & Video Co. Затем изменения одобрило правительство – и только потом фильм попал к онлайн-кинотеатрам.

Это не первый случай цензуры в китайской киноиндустрии. Среди резонансных случай – финал «Оружейного барона». В оригинале торговец оружием избегает тюрьмы, а в отредактированной версии – признается в преступлениях и отбывает пожизненный срок.