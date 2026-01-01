Бойцовский клуб

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Американский кинофильм 1999 г.
Режиссер
Дэвид Финчер
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Материалы
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
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#кино
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«Бойцовский клуб» попал в онлайн-кинотеатр Китая с измененным финалом: вместо последней сцены – текст, что герой в психбольнице, а полиция победила
#Бойцовский клуб
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