Где смотреть сериал «Андор» – кто покажет сразу три премьерные серии

Сериал «Андор» создан для сервиса Disney+. Он стал приквелом к фильму «Изгой-один» и продолжает рассказ о вселенной «Звездных войн».

Компания Disney запустила сервис Disney+ в 2019 году, но в России он не работает. Весной 2022 года Disneyприостановил деятельность в стране, поэтому легально сериал «Андор» не посмотреть.

В первом сезоне сериала «Андор» запланировано 12 серий. Три из них выйдут уже 21 сентября. Премьера сериала несколько раз откладывалась.

График выхода сериала «Андор» – когда смотреть все серии

Официальный трейлер сериала «Андор»: