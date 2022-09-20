Андор
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Где смотреть сериал «Андор» – кто покажет сразу три премьерные серии
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Сериал «Андор» создан для сервиса Disney+. Он стал приквелом к фильму «Изгой-один» и продолжает рассказ о вселенной «Звездных войн».
Компания Disney запустила сервис Disney+ в 2019 году, но в России он не работает. Весной 2022 года Disneyприостановил деятельность в стране, поэтому легально сериал «Андор» не посмотреть.
В первом сезоне сериала «Андор» запланировано 12 серий. Три из них выйдут уже 21 сентября. Премьера сериала несколько раз откладывалась.
График выхода сериала «Андор» – когда смотреть все серии
Официальный трейлер сериала «Андор»:
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