Когда и где смотреть восьмую серию сериала «Властелин колец: Кольца власти»

«Властелин колец: Кольца власти» – оригинальный проект Amazon Prime. Его премьера состоялась 2 сентября. Тогда вышли сразу две серии. Следующие появлялись по графику раз в неделю.

В первом сезоне «Колец власти» запланировано только восемь серий. Потенциально сериал рассчитан на пять сезонов, но из них пока официально подтверждены два.

Заключительная серия первого сезона «Колец власти» выйдет на Amazon Prime в ночь с 13 на 14 октября. Через оригинальные источники в России ее легально не посмотреть.

В финальной серии первого сезона ожидается раскрытие облика Саурона и самой задумки по созданию колец власти. Намеки на это есть в официальном трейлере.

График выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти»