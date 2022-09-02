Первые серии «Колец власти» – провал: диалоги не имеют смысла, только один персонаж раскрыт, а весь бюджет влит в картинку

Что важно в первых эпизодах «Колец власти» – какие вещи нужно узнать сразу

• Дорогая картинка сохранится на протяжении всего сериала. Первый сезон обошелся Amazon в 465 миллионов долларов (с покупкой прав – в целый миллиард). Все деньги вложены в визуальные эффекты: они сразу впечатляют и выделяют «Кольца власти» на фоне всех других проектов. Из-за них сериал смотрится современно и продвигает ориентир на массового зрителя.

• «Кольца власти» глобально никак не связаны с трилогией фильмов «Властелин колец». Если не смотреть фильмы, можно легко погрузиться в сериал (и открыть их потом). Действие происходит во Вторую Эпоху, в фильмах – в Третью Эпоху. Их разделяют несколько тысяч лет. Для захода в сериал в первой серии сразу идет вводная часть с рассказом о событиях Первой Эпохи.

• Старт сразу с двух серий – объяснимое решение для «Колец власти». Первый эпизод слишком сильно завязан на вводных моментах. Он будет интересен тем, кто совсем не знаком с миром Толкина. Из него надо запомнить одну вещь: Галадриэль – единственная, кто ощущает зло вокруг и понимает настоящую реальность. Зато вторая серия хотя бы немного двигает сюжет.