Первые серии «Колец власти» – провал: диалоги не имеют смысла, только один персонаж раскрыт, а весь бюджет влит в картинку
Внимание: в этом материале есть спойлеры. Если вы не хотите на них наткнуться, то прочитайте его уже после просмотра премьерных серий «Колец власти».
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартовал сразу с двух серий. Variety писал, почему так получилось. Создатели самого ожидаемого сериала года сделали так, чтобы не пересекаться с проектом «Дом дракона». По первоначальному плану они закончились бы практически одновременно. Теперь первый сезон «Колец власти» завершится в середине октября.
Что важно в первых эпизодах «Колец власти» – какие вещи нужно узнать сразу
• Дорогая картинка сохранится на протяжении всего сериала. Первый сезон обошелся Amazon в 465 миллионов долларов (с покупкой прав – в целый миллиард). Все деньги вложены в визуальные эффекты: они сразу впечатляют и выделяют «Кольца власти» на фоне всех других проектов. Из-за них сериал смотрится современно и продвигает ориентир на массового зрителя.
• «Кольца власти» глобально никак не связаны с трилогией фильмов «Властелин колец». Если не смотреть фильмы, можно легко погрузиться в сериал (и открыть их потом). Действие происходит во Вторую Эпоху, в фильмах – в Третью Эпоху. Их разделяют несколько тысяч лет. Для захода в сериал в первой серии сразу идет вводная часть с рассказом о событиях Первой Эпохи.
• Старт сразу с двух серий – объяснимое решение для «Колец власти». Первый эпизод слишком сильно завязан на вводных моментах. Он будет интересен тем, кто совсем не знаком с миром Толкина. Из него надо запомнить одну вещь: Галадриэль – единственная, кто ощущает зло вокруг и понимает настоящую реальность. Зато вторая серия хотя бы немного двигает сюжет.
• Харфуты (мы рассказывали о них отдельно) – самые яркие герои на старте «Колец власти». Уже в первой серии зрители видят их быт, правила маскировки и даже детское непослушание. С ними связаны самые живые моменты в первых сериях. Интересно, что в зрительских оценках большинство критических отзывов связаны именно с внешним видом харфутов (или мохноногов). Проблема: для такого сериала с кучей сюжетных линий харфуты появляются очень часто.
• «Кольца власти» пересматривают отношения между эльфами, гномами, людьми, харфутами и остальными фракциями. Один из первых важных моментов – запретный роман эльфа Арондира и женщины-целительницы. Он показывает психологию, на которой будет строиться все дальнейшее повествование. Главное: все зациклено на общем враге – орках и Сауроне (пока он в метках).
• Слабая динамика в первых сериях объяснима тем, что сериал рассчитан на пять сезонов. Это подтвержденная история: создатели уже расписали сюжет «Колец власти» и знают финал. Для каждого нового сезона «Колец власти» потребуется только согласование с Amazon. И здесь проявляется очередной момент недосказанности: вводные эпизоды можно было использовать для лучшего раскрытия героев.
Какое впечатление оставили первые серии «Колец власти»
Старт «Колец власти» погружает зрителя в тот самый мир, где развивается действие. Но глобально два часа повествования можно сократить до десяти минут. Конфликт сводится к одному тезису: Галадриэль призывает всех вокруг искать Саурона и говорит, что зло не умерло. Она получает ответ, что в мире наступило спокойствие. Все воины хотят домой, жестокая война якобы давно завершена.
Акцент на красивую картинку скрывает сюжетные недоработки и бессмысленные диалоги. Сериал вышел в день смерти Толкина (2 сентября 1973 года), но надо смириться: создатели будут отходить от книг и детально переосмыслять их историю. Чаще всего это будет касаться внешнего вида и происхождения персонажей – их разнообразие выбрано вместо четкого соответствия истории.
Диалоги бывают веселыми, но быстро забываются. Мы выделили несколько цитат из первых серий, которые хотя бы что-то значат для будущего:
- Самопознание Галандриэль: «Знаешь, почему корабль плывет, а камень – нет? Потому что камень смотрит только вниз»;
- Путь, который стоит выбрать: «Иногда мы не можем понять, пока не коснемся тьмы»;
- Что могут выковать кузнецы: «Истинное творение требует жертв»;
- Философия гномов: «Собака может лаять на Луну, но не может ее спустить».
В сериале есть несколько потенциально сильных сюжетных линий (в будущем они пересекутся), но по важности их закрывает история одного персонажа. Галадриэль (Морвет Кларк) держит на себе все внимание. Она развивает действие, раскрывает собственные переживания, передает связь времен, чаще всех мелькает в кадре. И на нее действительно хочется смотреть дальше.
Настроение и реальная простота мироустройства в «Кольцах власти» передаются через харфутов. Они называют людей мозгоногами, а между собой обсуждают зависимость жизни от погоды. Ключевое – шутки и комичные моменты. Почти все необычное происходит с харфутами. Взять хотя бы эпизод с падающей по склону тачкой, куда они положили неизвестного героя с метеорита.
Пока «Кольца власти» сами создают тайны и сюжетные задачи, которые позже развернутся. Вопросов еще много. Кто упал с метеорита и какой силой он обладает? Почему все это произошло сейчас? Смогут ли люди и власти выстроить хоть какой-то союз дальше, чем любовная история двух персонажей? Зачем все герои постоянно что-то ищут и куда-то идут? Каким все-таки будет Саурон?
Прорисованный мир с привычными пейзажами (съемки снова проходили в Новой Зеландии) – главное достоинство первых серий. Но у «Колец власти» есть и другое визуальное преимущество – детальные прорисовки персонажей. Здесь снова есть отход от книг: как минимум у некоторых женщин-гномов нет бороды. Хотя создатели анонсировали, что она будет.
Параллельно возникает ощущение, что сериалу не хватает глубины. Мелкие конфликты не играют глобальную роль в общем повествовании и теряются за картинкой. «Кольца власти» не заслуживают такого сильного объема критики, который получили еще до старта. От эффекта провала это не избавит. И сильно радоваться пока рано – вводными эпизодами сериал ввел себя в зависимость от решающих серий.
Негативных моментов в «Кольцах власти» пока слишком много. Конкретно по сюжету и раскрытию линий «Кольца власти» ничем не выделяются среди множества других проектов. Все вложения окупаются только визуальным преимуществам. Кажется, что для глобального успеха этого мало. Учитывая весь пиар-эффект вокруг сериала, хочется чего-то большего.