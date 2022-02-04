кино
Сериал «Эйфория» продлен на третий сезон
04 февраля, 21:23
Сериал «Эйфория» с Зендеей в главной роли будет продлен на третий сезон еще до завершения второго. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт онлайн-кинотеатра HBO Max.
В сериале «Эйфория» рассказывается о 17-летней девушке Ру Беннет, которая испытывала проблемы с употреблением наркотиков.
Премьера первого сезона прошла 16 июня 2019 года, второго – 9 января 2022-го. Каждый сезон содержит по восемь эпизодов.
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