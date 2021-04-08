Златан Ибрагимович
Футбол
кино
Златан сыграет Антивируса в новом фильме об Астериксе и Обеликсе
08 апреля, 18:43
Златан Ибрагимович снимется в пятой экранизации комиксов об Астериксе и Обеликсе. Он сыграет римского легионера Антивируса. Пост с его именем Златан опубликовал в инстаграме.
Фильм должен выйти в 2022 году.
В этой франшизе уже появлялся футболист. Зинедин Зидан играл в фильме 2008 года «Астерикс на Олимпийских играх».
В этом году Златан уже пробовал себя в новом творчестве. Он пел на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые