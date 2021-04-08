Златан Ибрагимович
Футбол
кино
Поделиться:
Комментарии:
0
#Златан Ибрагимович #Футбол #кино

Златан сыграет Антивируса в новом фильме об Астериксе и Обеликсе

08 апреля, 18:43

Златан Ибрагимович снимется в пятой экранизации комиксов об Астериксе и Обеликсе. Он сыграет римского легионера Антивируса. Пост с его именем Златан опубликовал в инстаграме. 

Фильм должен выйти в 2022 году.

В этой франшизе уже появлялся футболист. Зинедин Зидан играл в фильме 2008 года «Астерикс на Олимпийских играх».

В этом году Златан уже пробовал себя в новом творчестве. Он пел на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел

Еще по теме
«Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место в таблице Примеры
Васкес сделал голевой пас в игре с «Барселоной», но из-за травмы не доиграл первый тайм
Кроос впервые в карьере забил «Барселоне». Это его 17-й матч против нее
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Златан Ибрагимович
#Футбол
#кино