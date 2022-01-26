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Фильм «Купе №6» с актером Борисовым номинирован на премию «Сезар»

вчера, 17:42

Юра Борисов

Lev Ilyin / Global Look Press

Главную мужскую роль в фильме «Купе №6» сыграл Юра Борисов, режиссер – финн Юхо Куосманен. Это кино – о путешествии финской студентки и русского шахтера в поезде Москва — Мурманск в конце 1990-х годов. 

Номинация – на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм».

«Сезар» — национальная кинопремия Франции. Она вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа.

В 2022 году церемония награждения победителей состоится 25 февраля. Она пройдет в концертном зале «Олимпия» в Париже.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Сезар»
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