кино
Фильм «Купе №6» с актером Борисовым номинирован на премию «Сезар»
вчера, 17:42
Главную мужскую роль в фильме «Купе №6» сыграл Юра Борисов, режиссер – финн Юхо Куосманен. Это кино – о путешествии финской студентки и русского шахтера в поезде Москва — Мурманск в конце 1990-х годов.
Номинация – на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм».
«Сезар» — национальная кинопремия Франции. Она вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа.
В 2022 году церемония награждения победителей состоится 25 февраля. Она пройдет в концертном зале «Олимпия» в Париже.
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