Дом дракона
#Дом дракона
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Когда и где смотреть восьмую серию сериала «Дом дракона»

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Новые серии «Дома дракона» выходят каждую неделю. В ночь со 2 на 3 октября состоялся показ седьмой серии. Восьмая появится на HBO Max вечером 9 октября. Для пользователей из России она откроется утром 10 октября.

«Амедиатека» показывает сериал «Дом дракона» в России. Там выходят все серии «Дома дракона» с переводом на русский язык. Разница с HBO Max – несколько часов. Смотреть восьмую серию «Дома дракона» можно по этой ссылке.

  • В первом сезоне «Дома дракона» запланировано десять серий;
  • Стоимость месячной подписки на «Амедиатеку» – 599 рублей;
  • «Дом дракона» – приквел «Игры престолов»;
  • Все серии «Игры престолов» по-прежнему доступны в «Амедиатеке».

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России

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Источник:
Гол
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