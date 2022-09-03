Рик и Морти
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График выхода серий в шестом сезоне сериала «Рик и Морти» – когда будет премьера
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4 сентября состоится премьера шестого сезона сериала «Рик и Морти». Этот анимационный сериал претендует на премию «Эмми» в 2022 году.
В каждом сезоне «Рика и Морти» – 10 серий. Выделяется только первый сезон, который включил в себя 11 серий. Осенью 2022 года привычно выйдут десять серий.
График выхода всех серий шестого сезона сериала «Рик и Морти»:
- 1 серия – 4 сентября;
- 2 серия – 11 сентября;
- 3 серия – 18 сентября;
- 4 серия – 25 сентября;
- 5 серия – 2 октября;
- 6 серия – 9 октября;
- 7 серия – 16 октября;
- 8 серия – 23 октября;
- 9 серия – 30 октября;
- 10 серия – 6 ноября.
Планируется еженедельный выход новой серии. Дата релиза каждой из них может изменяться в зависимости от часового пояса и страны. В некоторых местах релиз состоится 12 сентября.
Создатели «Рика и Морти» рассказали, что между сезонами больше не будет перерывов в два года. Завершать сериал шестым сезоном они не планируют. Через год ожидается продолжение.
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