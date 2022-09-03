График выхода серий в шестом сезоне сериала «Рик и Морти» – когда будет премьера

4 сентября состоится премьера шестого сезона сериала «Рик и Морти». Этот анимационный сериал претендует на премию «Эмми» в 2022 году.

В каждом сезоне «Рика и Морти» – 10 серий. Выделяется только первый сезон, который включил в себя 11 серий. Осенью 2022 года привычно выйдут десять серий.

График выхода всех серий шестого сезона сериала «Рик и Морти»:

1 серия – 4 сентября;

2 серия – 11 сентября;

3 серия – 18 сентября;

4 серия – 25 сентября;

5 серия – 2 октября;

6 серия – 9 октября;

7 серия – 16 октября;

8 серия – 23 октября;

9 серия – 30 октября;

10 серия – 6 ноября.

Планируется еженедельный выход новой серии. Дата релиза каждой из них может изменяться в зависимости от часового пояса и страны. В некоторых местах релиз состоится 12 сентября.

Создатели «Рика и Морти» рассказали, что между сезонами больше не будет перерывов в два года. Завершать сериал шестым сезоном они не планируют. Через год ожидается продолжение.

Где смотреть шестой сезон сериала «Рик и Морти»