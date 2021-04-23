«КиноПоиск HD» снимет документальный сериал о футбольном «Спартаке». В нем расскажут о периоде 1990-х в клубе

«КиноПоиск HD» снимет сериал к столетию «Спартака», которое отметят в апреле 2022 года. Названия проекта и точной даты выпуска пока нет.

Авторы выбрали для основы сериала наиболее успешное десятилетие в истории «Спартака» – 1990-е годы. Тогда клуб десять раз победил в чемпионате России и трижды в Кубке России.

В сериале будут интервью с болельщиками, тренерами, игроками и журналистами, а также архивные видео.

«Сериал покажет футбольную культуру того периода в контексте истории страны», – говорится в пресс-релизе.

«В истории российского футбола еще не было такого интересного и масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя», – сказал представитель «Спартака» Антон Фетисов.

Производством займется студия Stereotactic. Главой сценарной группы будет Александр Горбачев – бывший главред «Афиши» и бывший редактор специальных корреспондентов «Медузы».

«КиноПоиск HD» попросил у болельщиков фото, видео и любые другие материалы, связанные со «Спартаком» 1990-х годов. Их используют в создании сериала. Материалы можно прислать на адрес spartakfilm@yandex.ru.