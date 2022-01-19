Amazon выпустил первый тизер сериала по «Властелину колец». Премьера пройдет в сентябре

Ролик длится минуту, в нем закадровый голос (вероятно, героиня Галадриэль) рассказывает о создании 20 колец. До этого ролика Amazon Prime Video публиковал только один кадр из сериала – других визуальных материалов не было.

Премьера запланирована на 2 сентября. Сюжет будет предшествовать событиям трилогии, снятой Питером Джексоном. В сериале расскажут о создании колец, восхождении Саурона, союзе эльфов и людей в войне против него.

Производство сериала оценивается в 465 миллионов долларов. Для сравнения: производство одного сезона «Игры престолов» не превышало 100 миллионов, а всей оригинальной трилогии «Властелина колец» – 500 миллионов.