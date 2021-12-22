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Топ-20 самых популярных фильмов 2021 года на «Кинопоиске»: на первом месте «Лига справедливости Зака Снайдера», 11 из 20 фильмов – русские
час назад
«Кинопоиск» определил самые популярные фильмы в 2021 году. Этот рейтинг состоял только из фильмов, которые доступны по подпискам (то есть не учитывались купленные или арендованные проекты). Вот топ-20:
11 из этих фильмов – русские:
🇷🇺 «Майор Гром: Чумной доктор».
🇷🇺 «Конек-горбунок».
🇷🇺 «Мажор. Фильм».
🇷🇺 «Пищеблок».
🇷🇺 «Топи».
🇷🇺 «Огонь».
🇷🇺 «Беспринципные».
🇷🇺 «Кощей. Начало».
🇷🇺 «Я не шучу».
🇷🇺 «Проект «Анна Николаевна».
🇷🇺 «Настя, соберись!»
TJ ссылается на данные, предоставленные «Кинопоиском», и пишет: «Подписчики сервиса провели за просмотром контента больше миллиарда часов. Чаще всего стримингом пользуются через приложения для смарт-ТВ и PlayStation 4». По данным источника, популярность российских фильмов выросла на 16%.
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