Луи Андерсон

Годы жизни
1953-2022
Инфо
Американский актер и комик
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Кино
Умер Луи Андерсон – автор мультсериала «Жизнь с Луи». Ему было 68 лет
#Луи Андерсон
Все новости
Материалы
Правда о мультике «Жизнь с Луи», который комик основал на своем детстве: на самом деле отец был алкоголиком, а мама родила 16 детей
3
#Луи Андерсон
3
Все материалы