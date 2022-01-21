Умер Луи Андерсон – актер мультсериала «Жизнь с Луи». Ему было 68 лет

Американский комик и актер Луи Андерсон умер от онкологического заболевания. У него был диагностирован рак крови. Незадолго до смерти он лег в одну из больниц Лас-Вегаса.

Андерсон – трехкратный обладатель премии «Эмми».

Он – автор мультсериала «Жизнь с Луи», который основан на детстве самого Андерсона. В сериале 39 серий в трех сезонах.