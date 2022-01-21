Луи Андерсон
Умер Луи Андерсон – актер мультсериала «Жизнь с Луи». Ему было 68 лет
вчера, 21:13
Американский комик и актер Луи Андерсон умер от онкологического заболевания. У него был диагностирован рак крови. Незадолго до смерти он лег в одну из больниц Лас-Вегаса.
Андерсон – трехкратный обладатель премии «Эмми».
Он – автор мультсериала «Жизнь с Луи», который основан на детстве самого Андерсона. В сериале 39 серий в трех сезонах.
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