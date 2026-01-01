Луи Андерсон

Годы жизни
1953-2022
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Американский актер и комик
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Правда о мультике «Жизнь с Луи», который комик основал на своем детстве: на самом деле отец был алкоголиком, а мама родила 16 детей
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#Луи Андерсон
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