Когда и где смотреть третью серию сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября на Amazon Prime. Это единственное место, где можно легально смотреть все эпизоды «Колец власти».

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартовал сразу с двух серий. Variety объяснял, что это решение связано с успехом «Дома дракона». Amazon не хотел, чтобы у двух сериалов пересекался финал сезона.

Всего в первом сезоне «Колец власти» будет восемь серий. Он завершится 14 октября. Официально «Кольца власти» рассчитаны на пять сезонов. Для каждого потребуется подтверждение от Amazon.

Премьера «Колец власти» за несколько суток собрала 25 миллионов просмотров. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

График выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти»