Разбираем скандал с отзывами на сериал «Кольца власти»: Аmazon правда цензурирует IMDb и стирает везде низкие оценки?

Что происходит с отзывами на «Кольца власти» – как и где на них влияет Amazon

Основной скандал возник из-за IMDb (о самом сайте – тут). Главное: это один из самых популярных сайтов, где пользователи смотрят на рейтинг перед просмотром фильма или сериала (или оценивают его сами). Люди пожаловались, что IMDb удалил почти все негативные отзывы о сериале. Впервые жалобы случились на старом реддите. Там сейчас запущена обновляемая ветка.

Что надо знать по всей ситуации с отзывами на «Кольца власти»:

Amazon действительно владеет IMDb;

Отзывы там удалялись и раньше;

Это подавалось борьбой с ботами;

Сейчас точно что-то не так.

Amazon получил права на IMDb в 1998 году – через два года после основания сайта. Все это время IMDb оставался относительно отдельным объектом. На внутреннюю политику и развитие Amazon глобально никак не влиял. Почему эта сделка вообще состоялась: «Мы смогли прийти к единому мнению очень рано, потому что IMDb был полностью создан клиентами для самих клиентов».