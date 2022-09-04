Разбираем скандал с отзывами на сериал «Кольца власти»: Аmazon правда цензурирует IMDb и стирает везде низкие оценки?
Состоялась премьера серила «Властелин колец: Кольца власти» – одного из самых ожидаемых проектов 2022 года. На Amazon Prime вышли сразу два эпизода – новые будут появляться каждую неделю. Первый сезон завершится 14 октября. Стартовые серии «Колец власти» собрали противоречивую реакцию: критики хвалят сериал, а обычные зрители его массово критикуют.
Что происходит с отзывами на «Кольца власти» – как и где на них влияет Amazon
Основной скандал возник из-за IMDb (о самом сайте – тут). Главное: это один из самых популярных сайтов, где пользователи смотрят на рейтинг перед просмотром фильма или сериала (или оценивают его сами). Люди пожаловались, что IMDb удалил почти все негативные отзывы о сериале. Впервые жалобы случились на старом реддите. Там сейчас запущена обновляемая ветка.
Что надо знать по всей ситуации с отзывами на «Кольца власти»:
- Amazon действительно владеет IMDb;
- Отзывы там удалялись и раньше;
- Это подавалось борьбой с ботами;
- Сейчас точно что-то не так.
Amazon получил права на IMDb в 1998 году – через два года после основания сайта. Все это время IMDb оставался относительно отдельным объектом. На внутреннюю политику и развитие Amazon глобально никак не влиял. Почему эта сделка вообще состоялась: «Мы смогли прийти к единому мнению очень рано, потому что IMDb был полностью создан клиентами для самих клиентов».
В правилах IMDb написано: «Мы не удалим отзыв, если он ничего не нарушает». Но отзывы регулярно чистятся – так IMDb старается бороться с ботами. Другой момент: отзыв удаляется, если не соответствует содержанию фильма и тематике обсуждения. Этот вопрос уже поднимался на реддите – в том числе и с участием бывшего сотрудника Amazon (не работал с IMDb).
Тогда он писал на примере одного из отзывов, почему он мог быть удален: «Вы не рассматривали фильм по его сюжетной линии или постановке. Вы говорили о том, как вам не нравится изображение чего-то. Неоднократно говорили людям не смотреть его. Так не работают рецензии на фильмы. Ваши слова разжигают. Это и стало большим красным флажком для удаления».
Сейчас пользователи провели эксперимент. Они выяснили, что IMDb удаляет отзывы, которые ставят «Кольцам власти» оценку ниже семи баллов. Мы не можем это доказать (иногда удаление происходит через сутки), но средняя оценка «Колец власти» на IMDb – 6,6. Интересно, что самые частые сохранившиеся оценки «Колец власти» на IMDb – 1 и 10. Посмотрите на разброс:
Претензии пользователей связаны именно с отзывами, которые они оставляли на IMDb по «Кольцам власти». Якобы в день выхода серий люди оценивали сериал в диапазоне 1-4 и расписывали его недостатки. Теперь в отзывах на IMDb тяжело найти негатив – убедиться можно в этом разделе. Большинство отзывов положительны и дают «Кольцам власти» 8-10 баллов.
Везде были новости о том, что у себя Amazon вообще не публикует отзывы на «Кольца власти». После выхода первых серий на самом Amazon за первые пару суток действительно не появилось ни одной реакции на сериал. Формально это невозможно: Amazon уже заявил о 25 миллионах просмотров премьерных эпизодов «Колец власти». Это рекордный дебют в истории Prime Video.
Ситуацию с отзывами на сайте Amazon подробно объяснял Variety. Amazon задерживает публикацию реакций на 72 часа – так сервис борется с троллями. Задержка на этот срок касается вообще всех отзывов (даже потенциально положительных). Это подтвердили представители Amazon. Каждый отзыв позже еще и оценивается, чтобы определить его подлинность.
Такое правило Amazon ввел без глобального объявления, но произошло это еще в августе. Первый тест проходил на сериале о бейсболе «Их собственная лига». Троллями Amazon считает тех, кто специально публикует кучу негативных отзывов на проект и не смотрит его. Так падает рейтинг фильма или сериала – это влияет на его просмотры и восприятие со стороны массового зрителя.
Amazon называет ситуацию «бомбардировкой отзывов». Как все это работает: рейтинг шоу специально обрушается, чтобы оно было менее популярным. Как еще действует Amazon – объяснение от TheWrap: «Если нажать кнопку «Написать отзыв» до просмотра эпизода, появится уведомление: «Пожалуйста, вернитесь после того, как вы закончите просмотр видео».
Возможно, на IMDb сейчас существует похожая система. Волна критики «Колец власти» поднялась задолго до выхода сериала. Мы подробно об этом рассказывали. Уже тогда на всех сайтах создатели «Колец власти» получали обвинения в плохой графике – это точно не оправдалось. Негатив вызывал мультикультурный каст: в сериале появились темнокожие эльфы и харфуты.
Критики положительно оценили сериал – это никак не сочетается с мнением зрителей
В оценке сериала «Кольца власти» можно ориентироваться на другой источник. Сайт Rotten Tomatoes собирает отзывы критиков и обычных зрителей. На основе этого выставляются две процентные оценки. В процентах учитывается, какая доля людей положительно оценила фильм или сериал. Вот результат «Колец власти»: 84% от критиков и только 38% от пользователей.
На Rotten Tomatoes точно нет никакой цензуры: там вперемешку опубликованы положительные и отрицательные отзывы. Люди спокойно хвалят «Кольца власти» за визуальные эффекты и напоминают, что в производство сериала было вложено более полумиллиона долларов. Параллельно есть и негатив – таких отзывов о «Кольцах власти» и правда гораздо больше.
Что не нравится зрителям «Колец власти»:
- Отход от книг Толкина;
- Внешний вид персонажей;
- Слабая игра актеров;
- Затянутое развитие сюжета;
- Скучное повествование.
Некоторые зрители дают сериалу еще несколько серий, чтобы хорошие вещи в нем все-таки проявились. Мы рассказывали, почему это оправданно: «Кольца власти» рассчитаны на пять сезонов. Две стартовые серии использовались вводными эпизодами в этот мир. Там было множество негативных моментов, но «Кольца власти» еще могут раскрыться по-новому.
Зрительские оценки и даже отдельные негативные рецензии никак не сочетаются с отзывами критиков. Подавляющее большинство из них уже называют «Кольца власти» качественным и увлекательным сериалом. Это происходит не только на Rotten Tomatoes, но и на других сайтах. Но даже на Variety люди пишут негатив о «Кольцах власти» под положительным обзором сериала.
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартовал почти одновременно с «Домом дракона». Оба проекта могли закончиться почти одновременно, но из-за старта с двух серий первый сезон «Колец власти» завершится на неделю раньше. У «Дома дракона» ситуация с отзывами не выглядит такой странной. На том же Rotten Tomatoes критики дают ему 85%, зрители – 84%.