Как составляют рейтинг фильмов IMDb и чем отличается от рейтинга «Кинопоиска»

Разница между рейтингами IMDb и «Кинопоиска»

Механика расчета в общем одинаковая: оба сайта рассчитывают рейтинг по средневзвешенному значению, в обоих случаях голоса принимаются только от постоянных пользователей, на обоих сайтах действует система защиты от накруток. Разница в том, что на «Кинопоиске» до рейтинга допускают фильмы минимум с 500 голосов (против 25000 у IMDb), а оценки учитывают только за последний год.

Хотя некоторые позиции в рейтингах похожи (в топ-10 половина фильмов одинаковые), есть и различия. Например, на «Кинопоиске» больше советских фильмов. Это объясняется разницей аудиторий.

IMDb работает на глобальном уровне, в то время как «Кинопоиск» агрегирует русскоязычных пользователей. Это подтверждает и статистика: 145 миллионов пользователей в месяц у «Кинопоиска» против 500 миллионов у IMDb, 266-е место в мировом рейтинге против 53-го.

Получается, что рейтинг «Кинопоиска» больше отражает локальные предпочтения аудитории, в то время как рейтинг IMDb – глобальные (как минимум, предпочтения западной аудитории).