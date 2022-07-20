Как составляют рейтинг фильмов IMDb и чем отличается от рейтинга «Кинопоиска»
IMDb расшифровывается как интернет-база кино (Internet movie data-base). Сайт агрегирует информацию о фильмах, режиссерах, актерах и фестивалях, создавая крупнейшую в интернете библиотеку. Ее ежемесячно посещают 500 миллионов пользователей, а сайт занимает 53-е место в мировом рейтинге (данные SimilarWeb).
Одной из ключевых причин такой популярности стали рейтинги IMDb, с которыми пользователи регулярно сверяются при выборе фильмов и сериалов.
Как рассчитывается рейтинг IMDb
На сайте много рейтингов, но самыми популярными остаются списки 250 лучших фильмов и 250 лучших сериалов.
Любой проект оценивается пользователями по шкале от 1 до 10. На основе их голосов высчитывается средневзвешенное значение (не путать со средним арифметическим). Если коротко, то главное отличие между ними в весе голосов. При расчете среднего арифметического они имели бы одинаковый вес, поэтому в топ могла бы попасть малоизвестная картина, которой десять человек поставили бы десять баллов. Чтобы избежать таких ситуаций, ввели расчет средневзвешенного значения.
Средневзвешенный рейтинг = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
R = общий рейтинг сериала или фильма
v = число голосов за фильм
m = минимум голосов, требуемый для участия в списке 250 (сейчас – 25000)
C = среднее значение всего рейтинга
Достоверности рейтингам 250 IMDb добавляют дополнительные ограничения:
- Учитываются голоса только тех пользователей, которые голосуют регулярно (критерии, по которым пользователя считают регулярно голосующим, специально не раскрываются);
- Рейтинг обновляется несколько раз в день;
- Искусственные накрутки или занижения отслеживаются системой IMDb. Если их обнаружат, то сайт поменяет способ расчета рейтинга (его принципы не раскрываются).
- В случае с сериалами рейтинги выставляются как отдельным сериям, так и целому сезону. Особенно это удобно при просмотре антологий вроде «Черного зеркала».
Можно ли доверять рейтингу IMDb
Сайт предупреждает, что рейтинг «точен» только в том смысле, что рассчитывается по последовательной схеме. «Думайте о рейтингах больше как о руководстве, чем как о неопровержимом качественном вердикте».
IMDb не может установить, действительно ли человек смотрел фильм и действительно ли он ставит ту оценку, которую считает нужной. IMDb полагается на коллективное мнение сообщества и считает, что оно способно нивелировать намеренное занижение или завышение оценок.
Разница между рейтингами IMDb и «Кинопоиска»
Механика расчета в общем одинаковая: оба сайта рассчитывают рейтинг по средневзвешенному значению, в обоих случаях голоса принимаются только от постоянных пользователей, на обоих сайтах действует система защиты от накруток. Разница в том, что на «Кинопоиске» до рейтинга допускают фильмы минимум с 500 голосов (против 25000 у IMDb), а оценки учитывают только за последний год.
Хотя некоторые позиции в рейтингах похожи (в топ-10 половина фильмов одинаковые), есть и различия. Например, на «Кинопоиске» больше советских фильмов. Это объясняется разницей аудиторий.
IMDb работает на глобальном уровне, в то время как «Кинопоиск» агрегирует русскоязычных пользователей. Это подтверждает и статистика: 145 миллионов пользователей в месяц у «Кинопоиска» против 500 миллионов у IMDb, 266-е место в мировом рейтинге против 53-го.
Получается, что рейтинг «Кинопоиска» больше отражает локальные предпочтения аудитории, в то время как рейтинг IMDb – глобальные (как минимум, предпочтения западной аудитории).