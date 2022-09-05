Когда и где смотреть четвертую серию сериала «Дом дракона»

Новые серии «Дома дракона» выходят каждую неделю. Всего в первом сезоне запланировано десять эпизодов. Сериал официально продлен на второй сезон.

Премьера сериала «Дом дракона» состоялась на HBO Max 21 августа. В России «Дом дракона» показывает «Амедиатека». Там первая серия появилась в ночь с 21 на 22 августа.

Это правило работает для каждого эпизода «Дома дракона». Четвертая серия выйдет на HBO Max вечером 11 сентября. В ночь с 11 на 12 сентября она окажется доступной в «Амедиатеке» с русским переводом.

Смотреть онлайн четвертую серию «Дома дракона» можно по этой ссылке.

Месяц подписки на «Амедиатеку» стоит 599 рублей. «Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Этот сериал завершился в 2019 году, но все восемь сезонов «Игры престолов» по-прежнему доступны в «Амедиатеке».

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России