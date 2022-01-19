Актер Гаспар Ульель умер в 37 лет. Он сыграл в «Ганнибале: Восхождение» и в еще не вышедшем «Лунном рыцаре»

Гаспар Ульель умер в больнице, куда его доставили после несчастного случая в Альпах. Он упал во время катания на горных лыжах, подтвердила его семья агентству AFP.

СМИ пишут, что он столкнулся с другим лыжником и получил черепно-мозговую травму. После этого его доставили вертолетом в Гренобль.

Ульель известен по ролям в фильмах «Долгая помолвка», «Это всего лишь конец света», «Ганнибал. Восхождение». Одной из его последних ролей стал сериал Marvel «Лунный рыцарь», где он сыграл с Оскаром Айзеком.