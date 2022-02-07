Властелин колец
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#Властелин колец

Amazon покажет первый трейлер сериала по «Властелину колец» 14 февраля во время Супербоула

07 февраля, 20:38

Первый и пока единственный кадр из сериала опубликован в августе 2021 года

Amazon

Amazon купил рекламный слот на Супербоуле для показа первого трейлера «Властелина колец: Кольца власти». Матч стартует 14 февраля в 02:30 по московскому времени.

Супербоул – это финальный матч сезона Национальной футбольной лиги США. Традиционно он становится самым рейтинговым событием на телевидении США, поэтому крупные компании покупают на нем рекламные слоты для своих ключевых анонсов. Сериал Amazon относится к таким событиям.

Он остается одним из самых ожидаемых проектов 2022 года. Бюджет на один сезон превысит 465 миллионов долларов, что сделает его самым дорогим сериалом в истории. Для сравнения: на оригинальную трилогию Питера Джексона потратили 500 миллионов.

Премьера пройдет 1 сентября. Пока Amazon опубликовал только минутный тизер, в котором показана выплавка колец, но никаких кадров из проекта все еще нет. Покажут ли их в новом трейлере, неизвестно, но СМИ предполагают, что покажут.

Сюжет истории посвящен созданию колец, восхождению Саурона и войне эльфов и людей против него. В ролике с анонсом трейлера Amazon вставил надпись на эльфийском. Подписчики стриминга перевели ее с помощью онлайн-словаря: «Супербоул воскресенье».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Amazon
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