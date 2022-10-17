Когда и где смотреть десятую серию сериала «Дом дракона»

Премьера первого сезона сериала «Дом дракона» прошла в августе. Всего в нем было запланировано десять серий. К этому моменту вышли девять из них.

Десятая серия сериала «Дом дракона» выйдет вечером 23 октября на HBO Max. Для зрителей из России ее релиз состоится в ночь с 23 на 24 октября.

«Амедиатека» показывает «Дом дракона» с переводом на русский язык. Смотреть онлайн десятую серию сериала «Дом дракона» можно по этой ссылке.

«Дом дракона» официально продлен на второй сезон, но подробности сюжета не раскрываются. Это приквел «Игры престолов». Тот сериал завершился в 2019-м, а все серии доступны тут.

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России