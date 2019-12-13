Трейлер фильма «Стрельцов». Главная роль – Петров
Компания Central Partnership показала трейлер фильма о нападающем «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.
Фильм снят о судьбе Стрельцова, который стал олимпийским чемпионом в 19 лет. Стрельцов должен был сыграть на ЧМ-1958 в Швеции, но его обвинили в изнасиловании. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, Стрельцов был приговорен к 12 годам тюрьмы. Через пять лет его освободили.
Режиссер и продюсер фильма – Илья Учитель, главную роль сыграл Александр Петров.
В российских кинотеатрах фильм появится 16 апреля 2020 года.
Три года назад креативный продюсер Иван Вдовин рассказывал, что кинокомпания Алексея Учителя собирается запустить в производство фильм о Стрельцове, также назывались предполагаемый бюджет (200 миллионов рублей) и дата выхода в прокат (2018-й год к чемпионату мира).