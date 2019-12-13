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#Эдуард Стрельцов #кино #Футбол

Трейлер фильма «Стрельцов». Главная роль – Петров

13 декабря 2019, 17:26

Скриншот из видео

Компания Central Partnership показала трейлер фильма о нападающем «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.

Фильм снят о судьбе Стрельцова, который стал олимпийским чемпионом в 19 лет. Стрельцов должен был сыграть на ЧМ-1958 в Швеции, но его обвинили в изнасиловании. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, Стрельцов был приговорен к 12 годам тюрьмы. Через пять лет его освободили.

Режиссер и продюсер фильма – Илья Учитель, главную роль сыграл Александр Петров.

В российских кинотеатрах фильм появится 16 апреля 2020 года.

Три года назад креативный продюсер Иван Вдовин рассказывал, что кинокомпания Алексея Учителя собирается запустить в производство фильм о Стрельцове, также назывались предполагаемый бюджет (200 миллионов рублей) и дата выхода в прокат (2018-й год к чемпионату мира).

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