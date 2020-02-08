Все претенденты на «Оскар»
Мы брали данные по номинантам на официальном сайте Оkko (да, это там показывают АПЛ). Именно Оkko проведет эксклюзивную прямую трансляцию 92-й церемонии вручения «Оскара». Начало – 10 февраля в 4:00 по московскому времени. Второй год подряд мероприятие пройдет без официального ведущего.
«Лучший фильм»
«Джокер», «Однажды в… Голливуде», «Паразиты», «Ford против Ferrari», «Маленькие женщины», «1917», «Ирландец», «Брачная история», «Кролик Джоджо».
«Лучшая мужская роль»
Джонатан Прайс («Два папы»), Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в... Голливуде»), Хоакин Феникс («Джокер»), Антонио Бандерас («Боль и слава»).
«Лучшая женская роль»
Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).
«Лучшая режиссерская работа»
Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Тодд Филлипс («Джокер»), Пон Чжун Хо («Паразиты»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Сэм Мендес («1917»).
«Лучшая мужская роль второго плана»
Энтони Хопкинс («Два Папы»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), Джо Пеши («Ирландец»), Аль Пачино («Ирландец»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).
«Лучшая женская роль второго плана»
Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Марго Робби («Скандал»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Лора Дерн («Брачная история»).
«Лучший анимационный полнометражный фильм»
«Клаус», «Потерянное звено», «История игрушек 4», «Как приручить дракона 3», I Lost My Body.
«Лучшая музыка к фильму»
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (Джон Таунер Уильямс), «1917» (Томас Ньюман), «Джокер» (Хильдур Гуднадоуттир), «Маленькие женщины» (Александр Деспла), «Брачная история» (Рэнди Ньюман).
«Лучший документальный полнометражный фильм»
The Edge of Democracy, For Sama, «Страна меда», American Factory, The Cave.
«Лучший адаптированный сценарий»
Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Стивен Заиллян, («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Энтони МакКартен («Два Папы»), Скотт Сильвер («Джокер»).
«Лучшая песня к фильму»
Stand Up (From Harriet); I'm Standing With You; I Can't Let You Throw Yourself Away; (I'm Gonna) Love Me Again; Into the Unknown.
«Лучший дизайн костюмов»
Марк Бриджес («Джокер»), Кристофер Питерсон («Ирландец»), Жаклин Дюрран («Маленькие женщины»), Майес С. Рубео («Кролик Джоджо»), Арианна Филлипс («Однажды в… Голливуде»).
Лучшая операторская работа
Роберт Бридж Ричардсон («Однажды в… Голливуде»), Родриго Прието («Ирландец»), Роджер Дикинс («1917»), Джарин Блашке («Маяк Лоуренс»), Шер («Джокер»).
«Лучший оригинальный сценарий»
Ной Баумбах («Брачная история»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Хан Джин-вон и Пон Чжун Хо («Паразиты»), Райан Джонсон («Достать ножи»), Кристи Уилсон-Кэрнс и Сэм Мендес («1917»).
«Лучший звук»
Том Озанич, Tod A. Maitland («Джокер»); Стивен Морроу («Ford против Ferrari»); Майкл Минклер, Марк Улано («Однажды в… Голливуде»); Том Джонсон, Марк Улано, Гэри Райдстром («К звездам»); Стюарт Уилсон, Марк Тейлор («1917»).
«Лучшие визуальные эффекты»
«Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Мстители: Финал», «1917», «Король Лев», «Ирландец».
* Мы расписали основные номинации. Еще есть второстепенные.