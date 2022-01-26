Бэтмен
кино
Роберт Паттинсон
В новом «Бэтмене» не будет истории появления персонажа
вчера, 20:17
Режиссер Мэтт Ривз рассказал в интервью Esquire о новом фильме «Бэтмен». Он уточнил, что в фильме не будет истории появления персонажа, как это неоднократно делалось с 1939 года, когда он впервые появился в комиксах. Бэтмен сразу предстанет в образе супергероя.
«Мы это видели слишком много раз. Я понимал, что мы не можем так сделать», – сказал Ривз.
Главную роль в «Бэтмене» исполнит Роберт Паттисон. Фильм появится в кинотеатрах 4 марта.
«Бэтмен» идет два часа и 55 минут. Он станет одним из самых продолжительных фильмов о супергероях для кинотеатров.
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