«Я старый и скучный». Почему главный актер нового «Бэтмена» Роберт Паттинсон вообще не ведет соцсети
Роберт Паттинсон – актер, который сыграет главную роль в новом «Бэтмене». Он рассказывает о своем персонаже в интервью, но ничего не пишет в соцсетях. Потому что аккаунтов Паттинсона нигде нет, хотя фотографии с ним постоянно попадают в подборки и собирают сотни тысяч лайков. Сам Паттинсон несколько раз прояснял, почему так и не дошел до ведения соцсетей.
📱 Думал ли он вообще когда-то наконец-то заняться аккаунтами в соцсетях? Ответ Паттинсона специально для его фанатов: «Только в темные времена».
📱 «Я старый и скучный», – так сам Паттинсон говорит о том, почему его нет в соцсетях. Он приводит в пример сплетников, которые перешли в инстаграм и обсуждают там всех подряд.
📱 Паттинсон не любит находиться в центре внимания. Скромно рассказывает о себе, что не умеет играть. Называет себя человеком-катастрофой, который всегда готовится к худшему.
📱 В 35 лет Паттинсон остается застенчивым. Он считает, что скрытная жизнь ограждает его от неправильного мнения окружающих: «Человек постоянно меняется».
📱 Еще Паттинсон видел минимум один реальный пример, когда фанатские оскорбления и расизм в соцсетях влияли на психику человека. Так случилось с Талией Барнетт – его бывшей девушкой.
📱 На другом примере из личной жизни он объяснял, почему так редко раскрывает свою жизнь и отношения: «Если вы впускаете людей, это обесценивает любовь».
В 2020 году Паттинсон неожиданно рассказал, что по утрам все-таки читает ленту твиттера: «Мне очень нравится твиттер. Моя лента теперь действительно настроена хорошо. У меня там самые разнообразные источники из всего, что вы можете себе представить. Понятия не имею, что вообще происходит в обычных новостях. Но все время узнаю случайные и забавные вещи».
Другая сторона такой позиции Паттинсона – его фанатские аккаунты. Страница с фотографиями и съемочными кадрами имеет 712 тысяч подписчиков в инстаграме. Там же – фан-аккаунт на 731 тысячу подписчиков. В его описании подчеркивается, что он никак не связан с самим Паттинсоном. Твиттер-аккаунт на 215 тысяч читателей не обновлялся с 2014 года.
Фанаты Паттинсона регулярно обсуждают его ситуацию в соцсетях. Напоминают, что он все-таки может пользоваться ими скрытно. И отмечают каждое новое попадание Паттинсона в тренды твиттера: «Парень не пользуется соцсетями, но знает все о трендах». Еще он регулярно мелькает в соцсетях других актеров и музыкантов. В ноябре 2021-го Паттинсона показывала Cardi B:
«Бэтмен» выйдет в России уже в марте 2022 года. Пока доступны трейлеры и музыка (о ней – тут). Общее желание всех фанатов Паттинсона – в этом твите: «Знаю, что Роберта Паттинсона нет в социальных сетях. Но мне просто хочется, чтобы он здесь был. Люблю Роберта Паттинсона, остаюсь его самым большим поклонником. Не могу дождаться, когда увижу его в «Бэтмене».
2 часа 55 минут – длительность фильма «Бэтмен» с Робертом Паттисоном