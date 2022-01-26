«Я старый и скучный». Почему главный актер нового «Бэтмена» Роберт Паттинсон вообще не ведет соцсети

Роберт Паттинсон – актер, который сыграет главную роль в новом «Бэтмене». Он рассказывает о своем персонаже в интервью, но ничего не пишет в соцсетях. Потому что аккаунтов Паттинсона нигде нет, хотя фотографии с ним постоянно попадают в подборки и собирают сотни тысяч лайков. Сам Паттинсон несколько раз прояснял, почему так и не дошел до ведения соцсетей.

📱 Думал ли он вообще когда-то наконец-то заняться аккаунтами в соцсетях? Ответ Паттинсона специально для его фанатов: «Только в темные времена».

📱 «Я старый и скучный», – так сам Паттинсон говорит о том, почему его нет в соцсетях. Он приводит в пример сплетников, которые перешли в инстаграм и обсуждают там всех подряд.

📱 Паттинсон не любит находиться в центре внимания. Скромно рассказывает о себе, что не умеет играть. Называет себя человеком-катастрофой, который всегда готовится к худшему.

📱 В 35 лет Паттинсон остается застенчивым. Он считает, что скрытная жизнь ограждает его от неправильного мнения окружающих: «Человек постоянно меняется».

📱 Еще Паттинсон видел минимум один реальный пример, когда фанатские оскорбления и расизм в соцсетях влияли на психику человека. Так случилось с Талией Барнетт – его бывшей девушкой.

📱 На другом примере из личной жизни он объяснял, почему так редко раскрывает свою жизнь и отношения: «Если вы впускаете людей, это обесценивает любовь».