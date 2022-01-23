Музыка для нового «Бэтмена» написана еще до съемок. Режиссер позвал композитора, встав на колено – он же сделал и саундтрек «Человека-паука»
Режиссер «Бэтмена» позвал Джаккино на работу во время его концерта. Тот так переживает, что лично ругается в твиттере с фанатами
Майкл Джаккино официально занимается музыкой для «Бэтмена» с октября 2019 года. Джаккино принял предложение о работе над фильмом прямо во время концерта в Королевском Альберт-Холле. Режиссер Мэтт Ривз неожиданно появился на мероприятии и публично обратился к Джаккино. И даже встал перед ним на одно колено.
Позже Джаккино постоянно публиковал новости о «Бэтмене» и обсуждал их в твиттере. Фанаты просили его перенести в фильм музыку из мультсериала. Джаккино честно отвечал: «Не думаю, что я буду это делать. Извините». Позже он радовался появлению в сети каждого фрагмента. Репостил сообщения режиссера и писал: «Да, ребята, это моя музыка. Наслаждайтесь!»
Ответы на посты в твиттере – важная часть образа Джаккино. Например, однажды фанат назвал ужасом музыку в одном из трейлеров. Джаккино ответил ему: «Можно было просто написать: «Нет. Спасибо!» Когда вы приходите в ресторан, а официант вас о чем-нибудь спрашивает, вы начинаете ответ со слов об ужасе?» После этого фанат удалил твит.
Джаккино нравится, что в работе они с Ривзом снова почувствовали себя детьми. В трейлерах мелькает и ранее записанная музыка. Джаккино заранее объяснял, в этом «Бэтмене» ее будет много. Хотя Ривза волновали не только мелодии Джаккино. Он писал сценарий «Бэтмена», когда вдохновлялся Куртом Кобейном.
Сам Джаккино не смирился с такой позицией Ривза – приплел себя. Еще в январе 2020-го он объяснял, что закончил основную подготовку музыкальной темы «Бэтмена». Радовался: «Я просто сел и сделал. Теперь это лежит в кармане у Мэтта Ривза. Он использует мою работу для вдохновения. Так нужно, чтобы закончить сценарий и сделать то, что ему необходимо».
Мэтт Ривз написал отдельный твит, когда музыкальная тема официально появилась на ютубе. В нем он поделился воспоминаниями и подтвердил, что основные фрагменты записаны до съемок: «До сих пор помню, когда мы с Диланом Кларком слушали эту музыку в машине. Так происходило перед кинопробами Роберта Паттинсона. Нас обоих пробил озноб. Сейчас послушайте и вы».
Так записывалась музыкальная тема «Бэтмена»:
Важная черта нового «Бэтмена» – у каждого члена команды есть полная свобода действий. Джаккино рассказывал о создании музыкального образа: «Мне нравится идея взять что-то и просто сделать нашу версию этого». Вместе с Ривзом они читали и обсуждали сценарий. Сразу после этого Джаккино встал и записал новую демку, которую Ривз потом всем показывал.
Мнения Ривза и Джаккино совпали: новый «Бэтмен» будет ориентирован на их личное восприятие истории. Ривз прояснял, что он видит главного героя больше с детективной и эмоциональной стороны. Поэтому фильм и получится с отличиями от тех «Бэтменов», которые выходили ранее. Различия будут и в музыке, ведь Джаккино впервые участвует в «Бэтмене».
Дэнни Эльфман, Эллиот Голденталь, Ханс Циммер, Джеймс Ньютон Ховард – все они ранее писали музыку для «Бэтмена». У каждого возникали собственные яркие истории в работе над фильмами. Например, Эльфман однажды придумал музыку к «Бэтмену» прямо в самолете. Напевал мелодию на диктофон в туалете, чтобы не забыть после приземления.
Джаккино делал музыку для игр, хотя сам не играет. Он пишет саундтреки для нескольких студий кино одновременно и отметился в Marvel
Майкл Джаккино создавал музыку для игры Medal Of Honor. Потом отвечал на вопросы о ней и о собственном игровом прошлом: «Буду честным – я никогда в нее не играл. Я настолько ужасен в видеоиграх, что они меня расстраивают. Мне нравились оформление и дизайн, нравилось создавать музыку, но я никогда не играл. Хотя и смотрел за игрой других».
Джаккино – первый композитор, записавший музыку для игры на PlayStation с симфоническим оркестром. Так он поработал над игрой The Lost World: Jurassic Park. Сайт Den of Geek обратил внимание, что музыкальная тема «Бэтмена» напоминает предыдущие работы Джаккино в играх. Идеальный пример – его саундтрек к игре Gargoyles для платформы Sega Genesis.
В описании профиля инстаграма Джаккино называет себя композитором для фильмов. Там же перечисляет основные работы: «Изгой-один», «Суперсемейка», «Рататуй», «Человек-Паук», «Бэтмен», «Вверх» и другие. За саундтрек к мультфильму «Вверх» Джаккино получал «Оскар» и «Золотой Глобус». Еще он трижды награждался «Грэмми» и восемь раз был номинантом.
Еще в 2017 году журналисты называли Джаккино любимым композитором для режиссеров Голливуда. Сам он больше вдохновлялся «Человеком-пауком». Лично делал музыкальное предложение главе Marvel Studios Кевину Файги. В итоге Джаккино создавал музыку для предыдущих частей, а в 2021-м выстрелил саундтреком к фильму «Человек-паук: Нет пути домой».
Джаккино часто делает музыку к одновременно к нескольким фильмам из разных студий. Он умеет находить общий язык с режиссерами – и называет их всех друзьями. Те подстраиваются под его график, составляют удобный календарь. Еще Джаккино постоянно экспериментирует, но имеет одну запретную тему: «Я выступаю против синтезаторов, которые заменяют звук оркестра».
Бенедикт Камбербэтч – один из любимых актеров в жизни Джаккино. Они постоянно пересекаются в разных фильмах. Джаккино даже делал музыку к «Доктору Стрэнджу» и «Стартреку». Но его самого больше всего впечатлила роль Камбербэтча в «Шерлоке Холмсе».
Иногда Джаккино сам пробует себя в роли режиссера. Он снимал короткометражные фильмы, в которых делал отсылки к собственным работам из прошлого. С короткометражкой Джаккино дебютировал только в 2018-м. Тогда же было объяснение: он изначально собирался стать режиссером. Экспериментировал со съемками в десять лет, но зарабатывает музыкой.
В ноябре 2020-го с Джаккино произошло историческое событие – он выпустил собственный музыкальный альбом Travelogue Volume 1. Впервые за все время работы над кинопроектами Джаккино отвлекся на собственные желания. Концепция: инопланетяне ищут лучшую жизнь на Земле. Так Джаккино все объяснил: «Мне нужно было время, чтобы поработать над собой».
В 13 лет Джаккино сделал фигурку монстра для фильма «Космические приключения 3000»: история о двух астронавтах, которые попали во враждебный мир. Сейчас Джаккино уже 54 года. Но до сих пор хранит ту фигурку у себя.
Фанаты параллельно его троллят: «Майкл Джаккино знает все о зарабатывании денег».
И реагируют на его музыку к «Бэтмену»: «Шедевр от Майкла Джаккино. Последняя минута вызвала у меня мурашки».