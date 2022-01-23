Майкл Джаккино
Бэтмен
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#Майкл Джаккино #Бэтмен

Музыка для нового «Бэтмена» написана еще до съемок. Режиссер позвал композитора, встав на колено – он же сделал и саундтрек «Человека-паука»

6 часов назад
Александр Плеханов

NASA/Global Look Press

«Бэтмен» выйдет в кинотеатрах России в марте 2022 года. Пока все смотрят трейлеры фильма, на ютуб-канале WaterTower Music уже появилась музыкальная тема «Бэтмена». Это анимированный ролик, который идет почти семь минут. Он уже набрал более полумиллиона просмотров.

Режиссер «Бэтмена» позвал Джаккино на работу во время его концерта. Тот так переживает, что лично ругается в твиттере с фанатами

Майкл Джаккино официально занимается музыкой для «Бэтмена» с октября 2019 года. Джаккино принял предложение о работе над фильмом прямо во время концерта в Королевском Альберт-Холле. Режиссер Мэтт Ривз неожиданно появился на мероприятии и публично обратился к Джаккино. И даже встал перед ним на одно колено.

Позже Джаккино постоянно публиковал новости о «Бэтмене» и обсуждал их в твиттере. Фанаты просили его перенести в фильм музыку из мультсериала. Джаккино честно отвечал: «Не думаю, что я буду это делать. Извините». Позже он радовался появлению в сети каждого фрагмента. Репостил сообщения режиссера и писал: «Да, ребята, это моя музыка. Наслаждайтесь!»

Ответы на посты в твиттере – важная часть образа Джаккино. Например, однажды фанат назвал ужасом музыку в одном из трейлеров. Джаккино ответил ему: «Можно было просто написать: «Нет. Спасибо!» Когда вы приходите в ресторан, а официант вас о чем-нибудь спрашивает, вы начинаете ответ со слов об ужасе?» После этого фанат удалил твит.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Джаккино нравится, что в работе они с Ривзом снова почувствовали себя детьми. В трейлерах мелькает и ранее записанная музыка. Джаккино заранее объяснял, в этом «Бэтмене» ее будет много. Хотя Ривза волновали не только мелодии Джаккино. Он писал сценарий «Бэтмена», когда вдохновлялся Куртом Кобейном.

Сам Джаккино не смирился с такой позицией Ривза – приплел себя. Еще в январе 2020-го он объяснял, что закончил основную подготовку музыкальной темы «Бэтмена». Радовался: «Я просто сел и сделал. Теперь это лежит в кармане у Мэтта Ривза. Он использует мою работу для вдохновения. Так нужно, чтобы закончить сценарий и сделать то, что ему необходимо».

Мэтт Ривз написал отдельный твит, когда музыкальная тема официально появилась на ютубе. В нем он поделился воспоминаниями и подтвердил, что основные фрагменты записаны до съемок: «До сих пор помню, когда мы с Диланом Кларком слушали эту музыку в машине. Так происходило перед кинопробами Роберта Паттинсона. Нас обоих пробил озноб. Сейчас послушайте и вы».

Так записывалась музыкальная тема «Бэтмена»:

Важная черта нового «Бэтмена» – у каждого члена команды есть полная свобода действий. Джаккино рассказывал о создании музыкального образа: «Мне нравится идея взять что-то и просто сделать нашу версию этого». Вместе с Ривзом они читали и обсуждали сценарий. Сразу после этого Джаккино встал и записал новую демку, которую Ривз потом всем показывал.

Мнения Ривза и Джаккино совпали: новый «Бэтмен» будет ориентирован на их личное восприятие истории. Ривз прояснял, что он видит главного героя больше с детективной и эмоциональной стороны. Поэтому фильм и получится с отличиями от тех «Бэтменов», которые выходили ранее. Различия будут и в музыке, ведь Джаккино впервые участвует в «Бэтмене».

Дэнни Эльфман, Эллиот Голденталь, Ханс Циммер, Джеймс Ньютон Ховард – все они ранее писали музыку для «Бэтмена». У каждого возникали собственные яркие истории в работе над фильмами. Например, Эльфман однажды придумал музыку к «Бэтмену» прямо в самолете. Напевал мелодию на диктофон в туалете, чтобы не забыть после приземления.

Джаккино окончательно завершил работу над музыкальной темой «Бэтмена» еще в октябре, но показал ее только в 2022 году.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джаккино делал музыку для игр, хотя сам не играет. Он пишет саундтреки для нескольких студий кино одновременно и отметился в Marvel

Майкл Джаккино создавал музыку для игры Medal Of Honor. Потом отвечал на вопросы о ней и о собственном игровом прошлом: «Буду честным – я никогда в нее не играл. Я настолько ужасен в видеоиграх, что они меня расстраивают. Мне нравились оформление и дизайн, нравилось создавать музыку, но я никогда не играл. Хотя и смотрел за игрой других».

Джаккино – первый композитор, записавший музыку для игры на PlayStation с симфоническим оркестром. Так он поработал над игрой The Lost World: Jurassic Park. Сайт Den of Geek обратил внимание, что музыкальная тема «Бэтмена» напоминает предыдущие работы Джаккино в играх. Идеальный пример – его саундтрек к игре Gargoyles для платформы Sega Genesis.

В описании профиля инстаграма Джаккино называет себя композитором для фильмов. Там же перечисляет основные работы: «Изгой-один», «Суперсемейка», «Рататуй», «Человек-Паук», «Бэтмен», «Вверх» и другие. За саундтрек к мультфильму «Вверх» Джаккино получал «Оскар» и «Золотой Глобус». Еще он трижды награждался «Грэмми» и восемь раз был номинантом.

Джаккино в 2010-м.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Еще в 2017 году журналисты называли Джаккино любимым композитором для режиссеров Голливуда. Сам он больше вдохновлялся «Человеком-пауком». Лично делал музыкальное предложение главе Marvel Studios Кевину Файги. В итоге Джаккино создавал музыку для предыдущих частей, а в 2021-м выстрелил саундтреком к фильму «Человек-паук: Нет пути домой».

Джаккино часто делает музыку к одновременно к нескольким фильмам из разных студий. Он умеет находить общий язык с режиссерами – и называет их всех друзьями. Те подстраиваются под его график, составляют удобный календарь. Еще Джаккино постоянно экспериментирует, но имеет одну запретную тему: «Я выступаю против синтезаторов, которые заменяют звук оркестра».

Бенедикт Камбербэтч – один из любимых актеров в жизни Джаккино. Они постоянно пересекаются в разных фильмах. Джаккино даже делал музыку к «Доктору Стрэнджу» и «Стартреку». Но его самого больше всего впечатлила роль Камбербэтча в «Шерлоке Холмсе».

Бенедикт Камбербэтч в фильме «Доктор Стрэндж» (2016).

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иногда Джаккино сам пробует себя в роли режиссера. Он снимал короткометражные фильмы, в которых делал отсылки к собственным работам из прошлого. С короткометражкой Джаккино дебютировал только в 2018-м. Тогда же было объяснение: он изначально собирался стать режиссером. Экспериментировал со съемками в десять лет, но зарабатывает музыкой.

В ноябре 2020-го с Джаккино произошло историческое событие – он выпустил собственный музыкальный альбом Travelogue Volume 1. Впервые за все время работы над кинопроектами Джаккино отвлекся на собственные желания. Концепция: инопланетяне ищут лучшую жизнь на Земле. Так Джаккино все объяснил: «Мне нужно было время, чтобы поработать над собой».

В 13 лет Джаккино сделал фигурку монстра для фильма  «Космические приключения 3000»: история о двух астронавтах, которые попали во враждебный мир. Сейчас Джаккино уже 54 года. Но до сих пор хранит ту фигурку у себя.

Фанаты параллельно его троллят: «Майкл Джаккино знает все о зарабатывании денег».

И реагируют на его музыку к «Бэтмену»: «Шедевр от Майкла Джаккино. Последняя минута вызвала у меня мурашки».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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