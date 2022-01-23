Музыка для нового «Бэтмена» написана еще до съемок. Режиссер позвал композитора, встав на колено – он же сделал и саундтрек «Человека-паука»

Режиссер «Бэтмена» позвал Джаккино на работу во время его концерта. Тот так переживает, что лично ругается в твиттере с фанатами

Майкл Джаккино официально занимается музыкой для «Бэтмена» с октября 2019 года. Джаккино принял предложение о работе над фильмом прямо во время концерта в Королевском Альберт-Холле. Режиссер Мэтт Ривз неожиданно появился на мероприятии и публично обратился к Джаккино. И даже встал перед ним на одно колено.

Позже Джаккино постоянно публиковал новости о «Бэтмене» и обсуждал их в твиттере. Фанаты просили его перенести в фильм музыку из мультсериала. Джаккино честно отвечал: «Не думаю, что я буду это делать. Извините». Позже он радовался появлению в сети каждого фрагмента. Репостил сообщения режиссера и писал: «Да, ребята, это моя музыка. Наслаждайтесь!»

Ответы на посты в твиттере – важная часть образа Джаккино. Например, однажды фанат назвал ужасом музыку в одном из трейлеров. Джаккино ответил ему: «Можно было просто написать: «Нет. Спасибо!» Когда вы приходите в ресторан, а официант вас о чем-нибудь спрашивает, вы начинаете ответ со слов об ужасе?» После этого фанат удалил твит.