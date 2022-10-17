Когда выйдет десятая серия сериала «Дом дракона» – дата и время релиза в России

Новые серии сериала «Дом дракона» выходят каждую неделю. Всего уже доступны девять из десяти серий первого сезона. Сериал показывается с августа.

Десятая серия появится на HBO Max вечером 23 октября. В России ее релиз состоится позже – в ночь с 23 на 24 октября. Здесь сериал «Дом дракона» показывает «Амедиатека».

Требуется несколько часов, чтобы добавить в серию перевод на русский язык. Поэтому обычно релиз серии в «Амедиатеке» происходит поздней ночью или ранним утром по Москве.

Предыдущие серии «Дома дракона» открывались в «Амедиатеке» примерно с 05:00 утра по Москве в день релиза в «Амедиатеке».

Когда и где смотреть десятую серию сериала «Дом дракона»

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России