Как «Дом дракона» говорит о проблемах женщин в мире патриархата: недоверие престола, давление традиций, насилие

Почему никто не принимает женщину на Железном троне – что будет с Рейнирой и ее соперниками за трон

В «Игре престолов» Серсея Ланнистер была королевой-регентом (по факту – правила сама), а потом даже заняла Железный трон. Это случилось в момент, когда вокруг была война, а все сыновья Серсеи уже погибли. Действие «Игры престолов» происходило примерно через 200 лет после событий «Дома дракона». И формально Серсея стала первой официальной королевой.

У Таргариенов есть четкая традиция: Железный трон может унаследовать только мужчина. Ей следуют все правители, которые отвергают даже более подходящих на эту роль женщин. Например, так все возможности занять престол потеряла Рейнис Таргариен (Веларион – по мужу). Сначала для нее все решило желание короля по выбору наследника, потом – заседание Великого совета.

Великий совет собирается в исключительных обстоятельствах: туда приезжает лорды Семи Королевств и решают важнейшие вопросы мироустройства. В 101 году с момента завоевания Вестероса Эйгоном I Таргариеном состоялся Великий совет, где Рейнис сразу убрали из претендентов на наследование Железного трона. Это в итоге привело к правлению Визериса.