Как «Дом дракона» говорит о проблемах женщин в мире патриархата: недоверие престола, давление традиций, насилие
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«Дом дракона» – приквел «Игры престолов». В сериалах поднимается проблема: традиционно престол не наследует женщина. В «Доме дракона» король Визерис провозглашает официальным наследником Рейниру – так он нарушает установленные правила. Но делает это еще до рождения сына. Когда сын у Визериса все-таки рождается, вокруг престолонаследия возникают споры.
Почему никто не принимает женщину на Железном троне – что будет с Рейнирой и ее соперниками за трон
В «Игре престолов» Серсея Ланнистер была королевой-регентом (по факту – правила сама), а потом даже заняла Железный трон. Это случилось в момент, когда вокруг была война, а все сыновья Серсеи уже погибли. Действие «Игры престолов» происходило примерно через 200 лет после событий «Дома дракона». И формально Серсея стала первой официальной королевой.
У Таргариенов есть четкая традиция: Железный трон может унаследовать только мужчина. Ей следуют все правители, которые отвергают даже более подходящих на эту роль женщин. Например, так все возможности занять престол потеряла Рейнис Таргариен (Веларион – по мужу). Сначала для нее все решило желание короля по выбору наследника, потом – заседание Великого совета.
Великий совет собирается в исключительных обстоятельствах: туда приезжает лорды Семи Королевств и решают важнейшие вопросы мироустройства. В 101 году с момента завоевания Вестероса Эйгоном I Таргариеном состоялся Великий совет, где Рейнис сразу убрали из претендентов на наследование Железного трона. Это в итоге привело к правлению Визериса.
Вот четкая цепочка событий, которая теперь легла в основу главного конфликта сериала «Дом дракона»:
- Король Визерис назначает Рейниру наследницей;
- У Визериса и Алисенты рождается сын Эйгон II;
- Визерис все равно сохраняет право Рейниры на престол;
- Визерис умирает – начинается война между Таргариенами;
- За власть борются Рейнира и Эйгон II (+ его мать Алисента).
Первый сезон «Дома дракона» разделен на две части. Первая – до начала войны за престол. Там все происходит, когда Визерис еще занимает место на троне. Вторая – о происходящем после его смерти. В сериале предусмотрен временной скачок, поэтому Рейниру и Алисенту (двух главных героинь) играют две разные актрисы. На их взаимоотношениях во многом завязана история.
При существующем миропорядке Деймон Таргариен (брат Визериса и дядя Рейниры) мог бы стать законным королем Вестероса. Но его не признает даже семья, потому что Визерис живет по собственным правилам и сам нарушает закон. Рейнира выбрана в качестве альтернативы Деймону. Но с самого детства она идет к тому, чтобы изменить установленный миропорядок.
В каждой серии «Дома дракона» проговаривается вопрос женщины на Железном троне. Рейнис разговаривает с юной Рейнирой и доказывает, что ее не примут в роли наследницы. Деймон ведет Рейниру в публичный дом – по пути они видят представление, где простолюдины высмеивают Рейниру. Сама Рейнира все равно не отказывается от желания занять трон.
Screen Rant обращал внимание, что Рейнира была законной наследницей. Мешали только обычаи. Война за власть между разными Таргариенами названа танцем драконов (потому что каждый ими владел). Зато Рейнис Таргариен заранее пророчески доносила Рейнире: «Мужчины скорее подожгут королевство, чем увидят, как женщина восходит на Железный трон».
Джордж Мартин говорил, почему писал об этом в книгах именно так: «Я не думаю, что Вестерос более женоненавистнический, чем реальная жизнь и то, что мы называем историей». В «Игре престолов» и «Доме дракона» женщины страдают больше, чем мужчины. И проходят через большее количество испытаний. Мартин связывает это как раз с отсылками к обычному миру.
«Дом дракона» – экранизация книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». По ней Рейнира Таргариен все-таки стала первой женщиной Вестероса, которая заняла Железный трон. Она правила полгода и получила прозвище «Королева полугодия». Для нее все быстро закончилось, когда народ восстал и заставил Рейниру бежать. Мы ожидаем показ этих событий в сериале.
Документально Рейнира королевой так и не побывала. В книгах Эйгон II уже после нее взял власть и запретил называть Рейниру королевой во всех записях. Она сохранила только статус принцессы. Здесь прослеживаются параллели между Рейнирой («Дом дракона») и Дейнерис («Игра престолов»). Они дошли до власти через войну, но не успели установить собственные порядки.
Как еще «Дом дракона» поднимает тему женоненавистничества и другие проблемы – в каких историях это проявляется
Актриса Милли Олкок говорила о взаимоотношениях Рейниры и Алисенты, которые менялись и даже стали основой войны за власть. Олкок выделяла роль их взаимоотношений в сериале: «Думаю, их дружба действительно занимает центральное место в основных темах шоу – патриархате и женоненавистничестве. В конечном итоге их дружба рушится из-за выбора, сделанного мужчинами».
Патриархат был центральной темой еще в «Игре престолов». Женщины там в каждом сезоне проходили через страдания и унижения. В «Доме дракона» это показано немного мягче. Женщины фактически лишены права выбора, но на примере Рейниры мы видим – у них есть собственный путь и возможность хотя бы какой-то борьбы с обстоятельствами. Хотя общая линия соблюдается.
Эмили Кэри (сыграла Алисенту) проговаривала, почему тема женоненавистничества в «Доме дракона» красиво вписана в сериал. Она рассказывала, что даже со всеми обстоятельствами и целями женщины в «Доме дракона» все равно остаются сложными персонажами. Кэри говорит так: через них проговаривается вопрос отношения между полами, но на экране женщины – такие же сильные люди.
История Алисенты в «Доме дракона» противопоставляется Рейнире. Если Рейнира подстраивается под мужское влияние и приказы через борьбу, то Алисента сама соглашается со всеми вещами. Она приносит в жертву собственную индивидуальность, но в будущем это даст ей возможности самой участвовать в определении судьбы Таргариенов. И сделает позицию сильнее, чем у многих мужчин.
Есть и другой взгляд на проблему. Женщины умудряются соперничать друг с другом в мире мужчин. В том числе из-за этого рушится дружба Рейниры и Алисенты. На нее влияет момент, когда Визерис объявляет Алисенту своей будущей женой. Тогда Рейнира не просто обиделась на Алисенту – это стало началом их борьбы за власть. Алисента позже поучаствует в ней через сына.
Параллельно сценаристы используют проблему сексизма в образах женщин любого уровня. Король Визерис может приказать королеве Алисенте прийти в его спальню в любой момент – она не имеет права отказать. Деймон везде возит с собой леди Мисарию, которую взял из публичного дома. И даже хочет сделать ее женой, но все понимают: ее статус и прошлое не соответствуют Таргариенам.
Шоураннеры «Дома дракона» изначально заявили, что не будут избегать темы сексуального насилия над женщинами. Мигель Сапочник говорил об этом так: «Нельзя игнорировать насилие, которое мужчины совершали в отношении женщин в то время. Это не следует преуменьшать и прославлять». Хотя количество сексуальных сцен на экране меньше, чем в «Игре престолов».
Милли Олкок обратила внимание на эффект «Дома дракона». Сейчас зрители «Дома дракона» противопоставляют героинь сериала друг другу, а потом делают это же с самими актрисами. Выбирают ту, которая лучше. И делают это именно мужчины. Олкок с иронией восприняла эту ситуацию. Она считает, что так проблемы патриархата и женоненавистничества лишний раз подчеркиваются.