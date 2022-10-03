Как «Дом дракона» испортил ключевую серию первого сезона – там просто темно и ничего не видно
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Первый сезон сериала «Дом дракона» уже приближается к завершению. Вышло семь серий – остается еще три. Напоминаем: «Дом дракона» официально продлен на второй сезон, но по героям и деталям его разработки пока нет никакой ясности. Зато сюжетная линия первого сезона прогнозируема и давно рассказана – она выстроена вокруг противостояния Рейниры и Алисенты.
Фанаты «Дома дракона» жалуются на визуальные эффекты в седьмой серии – но это творческое решение
В седьмой серии «Дома дракона» внутренняя борьба за власть выходит на новый уровень. Накал между Алисентой и Рейнирой, сближение Рейниры и Деймона – все это показано здесь. Но половину седьмой серии зрители практически не увидели. Collider первым обратил внимание, что темные краски были сознательным выбором создателей. Это позже подтвердил HBOMaxHelp.
С первой серии важную роль в развитии сюжета «Дома дракона» играли диалоги главных персонажей. Еще до выхода сериала соцсети «Дома дракона» показывали Рейниру и Деймона на пляже при обычном дневном свете. В самом сериале их разговор рассмотрен так, что героев практически не видно. Таким это казалось по изначальному плану:
Так получилось из-за сомнительного творческого решения в важнейшей серии первого сезона:
А это диалог Деймона и Визериса – с похожим темным освещением, но хотя бы что-то видно:
Вот только некоторые отзывы зрителей из твиттера по седьмой серии «Дома дракона»:
- «Почему я должен щуриться каждый раз, когда смотрю это? Что с освещением?»;
- «Разработчики, наймите лучшего сотрудника, который будет отвечать за свет»;
- «Они точно сэкономили кучу денег на освещении в этой серии»;
- «Я должен смотреть новую серию «Дома дракона» с налобным фонариком?»;
- «Если судить по освещению, то «Дом дракона» и «Игра престолов» – худшие сериалы»;
- Это лучший эпизод «Дома дракона», если не считать проблем со светом»;
- Около 20 минут седьмой серии «Дома дракона» показаны неразборчиво».
Актеры и выражения их лиц просто пропадают в темных красках. The Independent сослался на комментарий писательницы Джоанны Робинсон. Она утверждает, что для просмотра эпизода нужны специальные настройки. Для начала нужно как минимум закрыть шторы в комнате, чтобы смотреть его в полной темноте. При просмотре на телевизоре можно увеличить яркость.
Иногда в «Доме дракона» бывают и светлые краски:
Evening Standard обращается к зрителям в рассказе о седьмом эпизоде «Дома дракона»: «Имейте в виду, что для просмотра этой серии надо увеличить яркость экрана». Майкл Дикон писал для The Telegraph о драматическом накале седьмого эпизода. Но даже он обратил внимание на темные краски: «Многие сцены в этом эпизоде были очень мрачными — в буквальном смысле».
В восьмом сезоне «Игры престолов» выходила серия «Долгая ночь». Там у зрителей возникли похожие проблемы с просмотром – создатели и эксперты рекомендовали им такое же изменение настроек. «Долгая ночь» считается одним из самых противоречивых эпизодов «Игры престолов». Фанаты до сих пор судят по ней визуальные эффекты сериала – большинство считают их плохими.
В третьем эпизоде «Дома дракона» уже случалась проблема с визуальным отображением персонажей. У короля Визериса там промелькнули два зеленых пальца. HBO официально пообещал исправить эту проблему, которая возникла во время выпуска сериала в потоковых сервисах. Фанаты сравнили это с забытым стаканчиком кофе – мы уже рассказывали об этом случае отдельно.
Что еще надо знать о «Доме дракона»
• В первом сезоне «Дома дракона» запланированы десять серий. Финальная выйдет в ночь с 23 на 24 октября. Съемки второго сезона «Дома дракона» еще не начались. В момент выхода первого сезона из проекта уходят руководители: его уже покинул один из шоураннеров Мигель Сапочник. Потенциально «Дом дракона» надеется в будущем стать новой «Игрой престолов».
• «Дом дракона» – первый проект по «Игре престолов», который вышел после ее завершения в 2019 году. В планах или разработке прямо сейчас находятся другие сериалы: продолжение самой «Игры престолов», отдельная история Морского Змея, «Десять тысяч кораблей», «Сказки о Дунке и Эгге». Первые серии «Дома дракона» собрали рекордные для HBO просмотры.
• Сериал «Дом дракона» уже в первом сезоне показал десятилетний временной скачок. Из-за этого можно запутаться в персонажах и актерах – роли Рейниры и Алисенты с шестой серии исполняют другие актрисы. Мы подробно разбирали фамильное древо Таргариенов в отдельном материале. Там прописаны все родственные связи между героями сериала.
• Два главных сериала 2022 года выходят одновременно. «Дом дракона» сейчас конкурирует с «Кольцами власти» – проекту по «Властелину колец». Первый сезон «Дома дракона» завершится 24 октября. «Кольца власти» состоят из восьми серий, но из-за успеха «Дома дракона» (версия Variety) завершатся на десять дней раньше. Поэтому «Кольца власти» стартовали с двух серий.