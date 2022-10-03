Как «Дом дракона» испортил ключевую серию первого сезона – там просто темно и ничего не видно

Фанаты «Дома дракона» жалуются на визуальные эффекты в седьмой серии – но это творческое решение

В седьмой серии «Дома дракона» внутренняя борьба за власть выходит на новый уровень. Накал между Алисентой и Рейнирой, сближение Рейниры и Деймона – все это показано здесь. Но половину седьмой серии зрители практически не увидели. Collider первым обратил внимание, что темные краски были сознательным выбором создателей. Это позже подтвердил HBOMaxHelp.

С первой серии важную роль в развитии сюжета «Дома дракона» играли диалоги главных персонажей. Еще до выхода сериала соцсети «Дома дракона» показывали Рейниру и Деймона на пляже при обычном дневном свете. В самом сериале их разговор рассмотрен так, что героев практически не видно. Таким это казалось по изначальному плану: