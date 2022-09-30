Как разобраться во всех Таргариенах «Дома дракона»: фамильное древо и все связи между героями

Основные конфликты:

Визерис I Таргариен. После неудачных попыток завести наследника он объявил преемницей свою дочь Рейниру. Но когда от второго брака у него родился сын Эйгон II, сложилась конфликтная ситуация: по закону престол должен наследовать сын, но при этом король уже объявил наследницей дочь.

Деймон Таргариен. Брат Визериса I, дядя Рейниры. Он имел права на престол, и часть двора рассчитывала, что король назовет преемником именно его, но этого так и не произошло. Несмотря на соперничество с Рейнирой, впоследствии станет ее вторым мужем и союзником в гражданской войне.

Рейнис Таргариен. Двоюродная сестра Демйона и Визериса. Могла унаследовать престол, но в итоге его отдали Визерису, после чего она получила прозвище «Почти королева». Во время войны поддержала Рейниру.

Рейнира Таргариен. Первая в истории Вестероса наследница престола – до нее преемниками королей становились только мужчины. Несмотря на давление окружающих из-за гендера, она не отказывается от прав на престол и тем самым провоцирует конфликт.

Эйгон II. Единокровный брат Рейниры, рожденный от Визериса I и Алисенты Хайтауэр. По закону Вестероса именно первый сын должен наследовать престол.