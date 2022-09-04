Каким будет продолжение «Дома дракона»: когда выйдет второй сезон и что о нем уже известно

Второй сезон «Дома дракона»: дата выхода, сюжетные подробности, кто из актеров останется

По трейлерам и вышедшим сериям первого сезона «Дома дракона» понятно, что сериал изначально не рассчитан на быстрое завершение. В половине первого сезона снялись Эмили Кэри и Милли Алкок – они сыграли юных Алисенту Хайтауэр и Рейниру Таргариен. Сериал начинается с момента, когда обе еще в подростковом возрасте. Хотя для истории важны их взрослые версии.

Смысл «Дома дракона» – борьба за власть и вопрос престолонаследия. Все завязано на драконах, которые на старте «Игры престолов» уже ошибочно считаются вымершими. По развитию первого сезона понятно, что основные события и все герои не уместятся в десять серий. В сериале «Дом дракона» должно быть еще несколько глобальных сражений и переворотов. Но потолок известен.

Шоураннеры Сапочник и Кондал до продления сериала рассказывали о планах на второй сезон. И давали конкретику: «Есть история завоевания, история до завоевания, когда Таргариены покидают Старую Валирию. У вас есть такая история, где у Таргариенов есть драконы и они у власти. А еще есть истории, где у Таргариенов уже нет драконов, но они все еще у власти».