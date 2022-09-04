Каким будет продолжение «Дома дракона»: когда выйдет второй сезон и что о нем уже известно
Сериал «Дом дракона» стартовал с громких цифр на всех платформах. Две серии собрали более 10 миллионов просмотров. Первая всего за неделю перешла за отметку в 25 миллионов. После этого «Дом дракона» был официально продлен на второй сезон, хотя первый завершится на HBO Max только в конце октября. В России все серии «Дома дракона» показывает «Амедиатека».
Второй сезон «Дома дракона»: дата выхода, сюжетные подробности, кто из актеров останется
По трейлерам и вышедшим сериям первого сезона «Дома дракона» понятно, что сериал изначально не рассчитан на быстрое завершение. В половине первого сезона снялись Эмили Кэри и Милли Алкок – они сыграли юных Алисенту Хайтауэр и Рейниру Таргариен. Сериал начинается с момента, когда обе еще в подростковом возрасте. Хотя для истории важны их взрослые версии.
Смысл «Дома дракона» – борьба за власть и вопрос престолонаследия. Все завязано на драконах, которые на старте «Игры престолов» уже ошибочно считаются вымершими. По развитию первого сезона понятно, что основные события и все герои не уместятся в десять серий. В сериале «Дом дракона» должно быть еще несколько глобальных сражений и переворотов. Но потолок известен.
Шоураннеры Сапочник и Кондал до продления сериала рассказывали о планах на второй сезон. И давали конкретику: «Есть история завоевания, история до завоевания, когда Таргариены покидают Старую Валирию. У вас есть такая история, где у Таргариенов есть драконы и они у власти. А еще есть истории, где у Таргариенов уже нет драконов, но они все еще у власти».
Дата выхода второго сезона «Дома дракона» пока не определена. Первый сезон завершится в конце октября 2022 года, съемки нового еще не начались. Работа над «Домом дракона» проходила в Великобритании, но прерывалась из-за пандемии коронавируса. Поэтому невозможно предсказать, сколько продлится подготовка к продолжению сериала.
Какие актеры точно останутся во втором сезоне «Дома дракона»:
- Оливия Кук – Алисент Хайтауэр;
- Эмма Д'Арси – Рейнира Таргариен;
- Мэтт Смит – Деймон Таргариен;
- Стив Туссен – Корлис Веларион.
В книге «Пламя и кровь» вокруг них строится почти весь сюжет. Ожидается, что в сериал «Дом дракона» добавятся и новые актеры. Например, у Алисенты должен родиться сын. Он повлияет на всю историю дома Таргариенов. Пока только по инсайдам известно о переговорах с Элизабет Олсен. Ее последние роли связаны с вселенной Marvel – «Доктор Стрэндж», «Мстители».
Постепенно будет увеличиваться и количество задействованных драконов. В книге их было 20, в первом сезоне «Дома дракона» точно планируется 17. Здесь же есть и второстепенные злодеи, с которыми борются главные герои. Так, в третьей серии «Дома дракона» появляется пират-крабоед. Подобные сюжетные ответвления планируются в «Доме дракона» и дальше.
Что еще надо знать о продолжении «Дома дракона» – какие вещи повлияли на продление сериала
• Мигель Сапочник был одним из шоураннеров первого сезона «Дома дракона», но теперь официально уходит из проекта. Сапочник рассказал, что это его личный выбор. Вместо него над вторым сезоном «Дома дракона» будет работать Алан Тейлор. Это обладатель премии «Эмми», который ранее снимал семь эпизодов «Игры престолов», «Клан Сопрано» и «Безумцев».
• «Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Ее опыт показал: даже без книг Джорджа Мартина историю на экране можно растянуть сразу на восемь сезонов. Тогда создатели выкручивались и импровизировали, потому что Мартин все еще дописывает книжное продолжение истории. «Дом дракона» четко следует материалам из книги – но и их точно хватит еще на пару десятков серий.
• Выход сериала «Дом дракона» связан с «Кольцами власти» – это проект Amazon по миру «Властелина колец». Первые сезоны совпадают по времени выхода, но в долгосрочной перспективе сериалы отличаются. «Кольца власти» имеют четкую концепцию на ближайшие пять сезонов. Для каждого требуется только подтверждение от Amazon. У «Дома дракона» этого нет.
• На продление «Дома дракона» повлияли не только показатели просмотров. На всех платформах сериал собирает одинаково положительные отзывы от критиков и зрителей. Берем за основу Rotten Tomatoes, где видны проценты хороших реакций. По критикам Rotten Tomatoes дает показатель 85%, по зрителям – 84%. Всем вокруг понравилось возвращение в Вестерос.
• Кажется, даже HBO удивился прорыву «Дома дракона». Франческа Орси из HBO говорила в заявлении о продлении сериала, почему история Таргариенов продолжится: «Мы очень гордимся тем, чего добилась вся команда «Дома дракона» в первом сезоне. Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа взяли на себя серьезную задачу и превзошли все ожидания».
• Теоретически «Дом дракона» может уйти от истории Таргариенов и добавить ветки с другими домами. Тогда возникнет новая проблема с импровизацией: книга Мартина «Пламя и кровь» сосредоточена на Таргариенах. Действие происходит за 200 лет до событий «Игры престолов». Поэтому не стоит ждать разворота сюжета – сериал останется той самой шекспировской драмой.