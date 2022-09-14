Когда и где смотреть четвертую серию сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» вышел 2 сентября в Amazon Prime. В производство первого сезона «Колец власти» вложено около 500 тысяч долларов.

«Кольца власти» стартовали сразу с двух серий, но следующие эпизоды выходят каждую неделю. Показ четвертой серии запланирован в Amazon Prime на 16 сентября.

Всего в первом сезоне «Колец власти» будет восемь серий. Создатели рассчитывают, что сериал продлится пять сезонов. Для каждого следующего нужно подтверждение от Amazon.

График выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти»