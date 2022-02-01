Бэтмен
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#Бэтмен

«Бэтмен» выйдет в российский прокат на день раньше запланированной даты – 2 марта

01 февраля, 14:10

Warner Bros. сдвинула релиз нового «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза с 3 на 2 марта. Об этом написало профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика», не уточнив причины переноса.

Теперь Россия окажется в числе первых стран, где выйдет фильм. 2 марта его покажут в Бельгии, Франции, Швеции и на Тайване. В большинстве стран фильм появится 4 марта, в том числе в США, Бразилии, Канаде и Великобритании.

Изначально выход фильма планировался на лето 2021 года, но из-за пандемии его перенесли сначала на осень, затем на весну 2022 года.

Главную роль исполнит Роберт Паттисон, в каст также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Джон Туртурро и Колин Фаррелл.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Бюллетень кинопрокатчика»
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