Warner Bros. сдвинула релиз нового «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза с 3 на 2 марта. Об этом написало профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика», не уточнив причины переноса.

Теперь Россия окажется в числе первых стран, где выйдет фильм. 2 марта его покажут в Бельгии, Франции, Швеции и на Тайване. В большинстве стран фильм появится 4 марта, в том числе в США, Бразилии, Канаде и Великобритании.

Изначально выход фильма планировался на лето 2021 года, но из-за пандемии его перенесли сначала на осень, затем на весну 2022 года.

Главную роль исполнит Роберт Паттисон, в каст также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Джон Туртурро и Колин Фаррелл.