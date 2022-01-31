Бэтмен
Роберт Паттинсон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бэтмен #Роберт Паттинсон

Смотрим отрывок из нового «Бэтмена»: Загадочник подбрасывает на похороны бомбу с новой жертвой, а Брюс Уэйн без костюма спасает ребенка

час назад
Илья Егоров

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в кинотеатрах только в начале марта (3-го числа), но уже сейчас в интернете завирусился отрывок из фильма в плохом качестве. Что сделал режиссер Мэтт Ривз? Слил этот отрывок в хорошем качестве.

Давайте разбираться, что произошло за эти 2 минуты 51 секунду.

1. Брюс Уэйн идет на похоронах вместе с какой-то девушкой. Она говорит Уэйну, что тот недостаточно делает для Готэма.

2. Брюс Уэйн замечает мальчика в первом ряду и отвлекается от разговора.

3. Дальше раздается шум, начинается паника. А в кадре появляется новый персонаж. Это Загадочник. Англоязычные медиа пишут, что это первая встреча Уэйна со злодеем.

4. Следующая сцена – в церковь влетает машина с посланием Бэтмену. Зарубежные инсайды до выхода этого отрывка писали, что именно Загадочник будет инициатором покушения на церковь. Так и получилось.

Брюс Уэйн спас мальчишку без костюма Бэтмена.

5. После того, как машину окружила полиция, из нее вышел окружной прокурор Гил Колсон (ранее в этом же отрывке Уэйн услышал разговор комиссара Джима Гордона и напарника. Гордон говорил, что Колсон пропал). Рот Колсона заклеен лентой, а на ней надпись: «Больше никакой лжи». Еще на шее прокурора висит бомба.

6. Раздается звонок – телефон приклеен к руке Колсона. Он поднимает руку с трубкой, и дальше полиция и Брюс Уэйн видят табличку на груди «Колсона»: «Для Бэтмена».

На этом отрывок заканчивается. Мэтт Ривз написал в твиттере: «Многие из вас, возможно, видели этот отрывок. Поэтому я решил выложить его в 4К. Наслаждайтесь».

Интересно, что почти за 3 минуты Паттинсон не сказал ни слова.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ютуб-канал Warner Bros. Pictures
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Арсенал», «Формула 1» и биографии.
Еще по теме
«Я старый и скучный». Почему главный актер нового «Бэтмена» Роберт Паттинсон вообще не ведет соцсети
Музыка для нового «Бэтмена» написана еще до съемок. Режиссер позвал композитора, встав на колено – он же сделал и саундтрек «Человека-паука»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бэтмен
#Роберт Паттинсон