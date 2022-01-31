Смотрим отрывок из нового «Бэтмена»: Загадочник подбрасывает на похороны бомбу с новой жертвой, а Брюс Уэйн без костюма спасает ребенка

На этом отрывок заканчивается. Мэтт Ривз написал в твиттере: «Многие из вас, возможно, видели этот отрывок. Поэтому я решил выложить его в 4К. Наслаждайтесь».

Интересно, что почти за 3 минуты Паттинсон не сказал ни слова.