Смотрим отрывок из нового «Бэтмена»: Загадочник подбрасывает на похороны бомбу с новой жертвой, а Брюс Уэйн без костюма спасает ребенка
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в кинотеатрах только в начале марта (3-го числа), но уже сейчас в интернете завирусился отрывок из фильма в плохом качестве. Что сделал режиссер Мэтт Ривз? Слил этот отрывок в хорошем качестве.
Давайте разбираться, что произошло за эти 2 минуты 51 секунду.
1. Брюс Уэйн идет на похоронах вместе с какой-то девушкой. Она говорит Уэйну, что тот недостаточно делает для Готэма.
2. Брюс Уэйн замечает мальчика в первом ряду и отвлекается от разговора.
3. Дальше раздается шум, начинается паника. А в кадре появляется новый персонаж. Это Загадочник. Англоязычные медиа пишут, что это первая встреча Уэйна со злодеем.
4. Следующая сцена – в церковь влетает машина с посланием Бэтмену. Зарубежные инсайды до выхода этого отрывка писали, что именно Загадочник будет инициатором покушения на церковь. Так и получилось.
Брюс Уэйн спас мальчишку без костюма Бэтмена.
5. После того, как машину окружила полиция, из нее вышел окружной прокурор Гил Колсон (ранее в этом же отрывке Уэйн услышал разговор комиссара Джима Гордона и напарника. Гордон говорил, что Колсон пропал). Рот Колсона заклеен лентой, а на ней надпись: «Больше никакой лжи». Еще на шее прокурора висит бомба.
6. Раздается звонок – телефон приклеен к руке Колсона. Он поднимает руку с трубкой, и дальше полиция и Брюс Уэйн видят табличку на груди «Колсона»: «Для Бэтмена».
На этом отрывок заканчивается. Мэтт Ривз написал в твиттере: «Многие из вас, возможно, видели этот отрывок. Поэтому я решил выложить его в 4К. Наслаждайтесь».
Интересно, что почти за 3 минуты Паттинсон не сказал ни слова.