Amazon снимет документальный сериал об «Арсенале». Это третий клуб из АПЛ, участвующий в проекте «Все или ничего»

«Арсенал» и Amazon объявили о съемках документального сериала в линейке «Все или ничего» (All or Nothing). Они пройдут в течение сезона-2021/22.

Премьера запланирована на 2022 год. Продюсированием займется 72Films, которая работала над доком Amazon про «Тоттенхэм».

В Amazon объяснили выбор «Арсенала» тем, что он переживает «увлекательный период», а главному тренеру Микелю Артете предстоит «решающий сезон».

«Арсенал» финишировал в прошлом сезоне восьмым в лиге и остался без еврокубков впервые за 26 лет. Традиционно клуб считался одним из топовых в Англии, но в последний раз попадал в топ-4 лиги в 2016 году.

Для Amazon это будет третий сериал об английском клубе в линейке «Все или ничего». До этого документальные проекты выходили о «Манчестер Сити» (2018) и «Тоттенхэме» (2020).

Дебютный проект из линейки «Все или ничего» вышел в 2016 году. Это был сериал о клубе Национальной футбольной лиги «Аризона Кардиналс». Большинство проектов связаны с американским футболом, также была документалка о сборной Новой Зеландии по регби, готовится к выходу сериал о хоккейном «Торонто».