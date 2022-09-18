Когда и где смотреть шестую серию сериала «Дом дракона»

«Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Это первый официальный проект по миру «Игры престолов», который вышел после ее завершения в 2019 году.

Премьера сериала «Дом дракона» состоялась в августе 2022 года. В ночь с 18 на 19 сентября на HBO Max появилась пятая серия. В России ее нужно искать в «Амедиатеке».

Шестая серия «Дома дракона» выйдет в «Амедиатеке» в ночь с 25 на 26 сентября. Ее можно будет смотреть онлайн по этой ссылке.

Все серии «Игры престолов» по-прежнему доступны в «Амедиатеке». Месячная подписка на нее стоит 599 рублей.

Сериал «Дом дракона» завершится 24 октября.

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России