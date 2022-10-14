Властелин колец: Кольца власти
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Вышла финальная серия первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
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Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он состоял из восьми серий. Заключительная из них появилась на Amazon Prime в ночь с 13 на 14 октября.
На создание первого сезона «Колец власти» Amazon потратил около 500 миллионов долларов. Это сделало сериал самым дорогим в истории, если оценивать именно по одному сезону.
Критики оценивают сериал «Кольца власти» на 85% – это данные по проценту положительных отзывов с сайта Rotten Tomatoes. Средний балл аудитории там же составляет только 38%.
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» официально продлен на второй сезон. Съемки уже начались, но его выход ожидается не ранее 2024 года.
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